Ya funciona el primer parque solar del RenovAr: cómo es y cuánto costó

El primer parque solar del programa RenovAr inició este miércoles su operación comercial. Se trata de Caldenes del Oeste, ubicado en la provincia de San Luis, el octavo proyecto operativo de RenovAr.

Este parque genera electricidad a partir de la radiación solar para abastecer a 17.000 hogares. Según precisó el ministerio de Energía, el proyecto de la empresa Total Eren tiene 24,75 MW de potencia instalada y fue adjudicado en la Ronda 1.5 del programa RenovAr.

La planta tuvo una inversión de u$s 35 millones y fue construido en las afueras de la capital provincial. Tiene instalados 94.394 paneles marca BYD, de una potencia individual de 325 Wp, y 10 inversores marca SUNGROW de 2,5 MW.

En la actualidad, 77 proyectos correspondientes al programa RenovAr, la Resolución 202 y el régimen MATER se encuentra en construcción u operación comercial. Del total, 68 están en obra y los 9 restantes están en generando energía eléctrica.

El precio promedio ponderado adjudicado por MWh pasó de u$s 61,3 en la primera ronda del RenovAR a u$s 53,6 en la 1.5 hasta alcanzar u$s 51,49 en la última. Los cambios más significativos se dan en los precios mínimos de las tecnologías solar, que pasaron de 59 u$s/MWh en la Ronda 1 a 40,4 US$/MWh en la Ronda 2.