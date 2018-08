“Si la ley sobre el aborto no se vota hoy, voy a estar más aliviada” y otras frases de Vidal

Poco antes del arranque del debate en Senadores, la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, ratificó su posición contraria a la ley de Aborto legal. “Su implementación generaría serios problemas”, aseguró al tiempo que admitió que si no se vota hoy, mañana va a estar “más aliviada”.

Para Vidal, su implementación generaría serios problemas. “Creo que la ley que se planteó en Diputados tenía dificultades de implementación que impactan en el sector público”.

“Si la ley no se vota hoy, mañana voy a estar más aliviada”, admitió la mandataria provincial al recordar su posición en contra de la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo.

“Como gobernadora me puse a trabajar para ver cómo se podía implementar en la provincia. Hay cuestiones que no se han trabajado y que le van a plantear al estado serias dificultades”, consideró.

Vidal admitió que “en términos de recursos es imposible saber cuánto le va a costar a la Provincia”, porque “no se saber con exactitud la cantidad de abortos clandestinos que hay”.

Sin embargo, la mandataria bonaerense aclaró que si se sanciona la ley, la va a implementar.

“Las cirugías programadas aún tienen demoras. Hoy esa cirugía que se pide como un derecho compite con la cardiopatía y con otras. Entraríamos en una mora legal y ahí hay una cuestión muy compleja de la ley”, planteó.

Sobre la corrupción K



“Yo no soy Cristina, yo no soy una abogada exitosa que tengo que dar explicaciones. Yo estoy hoy más pobre que cuando arranque, mis secretarios no tiene cuentas en ningún lado ocultas, no entregan bolsas. No somos todos iguales”.

“Tengo la tranquilidad de mostrar toda mi vida. Que los kirchneristas me den vuelta si quieren, que me llenen de denuncias, no soy igual a ellos, insistió.

“La política es la salida, más allá de lo que vemos hoy sobre los cuadernos, o sobre (la condena del exvicepresidente) Amado Boudou. No dejemos de creer en la política, somos muchos lo que queremos hacer las cosas bien”.

“A mí lo peor que me puede pasar no es que no me vuelvan a elegir, sino volverme a mi casa sabiendo que no hice todo lo que quise y pude. Y eso mismo piensa el presidente Mauricio Macri”.