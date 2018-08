Levantan paro y Quequén normaliza sus operaciones

Tras siete días de paro, la medida de fuerza de los transportistas auto convocados, que mantenía limitada la operatoria de Puerto Quequén mediante el bloqueo de los accesos, se levantó tras el compromiso del Presidente del Consorcio de Gestión de Puerto Quequén, Arturo Rojas, de elevar un petitorio de reclamos a autoridades nacionales, provinciales y locales.

Luego de reiteradas gestiones y una mesa de diálogo que se extendió durante varias horas Rojas, en conferencia de prensa, aseguró que "desde el día número uno, desde el Consorcio hicimos lo que teníamos que hacer y después de siete días de ser el único puerto de Argentina parado, hemos logrado normalizar nuestra operatoria".

El titular de la estación marítima, acompañado por el Coordinador Administrativo y Director municipal del Consorcio, Marcelo Rodríguez Olivera resaltó que "hay que ser responsable a la hora de llevar adelante un reclamo. Esta es del tipo de medidas que uno sabe cuándo arrancan pero no cuando terminan, donde no existe ni un reclamo ni una cara visible. No se sabe qué piden, ni tampoco se tiene con quién hablar, por lo que se hace muy difícil su solución".

Perjudicados

Respecto del bloqueo a la estación marítima, Rojas manifestó que "todo el puerto, toda la ciudad y todo el hinterland se ven perjudicados porque no hay un reclamo visible. Tras el paro, uno puede cuantificar los daños materiales, que sufre el distrito y también la región, porque hoy había camiones de todo el Hinterland esperando para operar. Pero no se puede cuantificar el daño provocado a la imagen de Puerto Quequén", remarcó.

Asimismo, el Presidente del Consorcio de Gestión analizó las potenciales consecuencias a futuro: "Este es el segundo paro que tenemos en el año. El anterior tuvo 14 días al puerto paralizado y en este caso fueron siete días, y eso a la larga se paga en detrimento de todos. Se paga con menos inversiones; con menos precios en las mercaderías; con la decisión de los exportadores de operar a través de otros puertos, que operaron con normalidad".

El Presidente del Ente portuario remitirá una lista de pedidos de los Auto Convocados al Ministerio de Transporte de la Nación, la Dirección de Transporte de la Provincia de Buenos Aires, los legisladores provinciales de Necochea, el Centro de Acopiadores, las terminales portuarias y la Municipalidad de Necochea.

Los transportistas auto convocados, a partir de ahora canalizarán sus reclamos a través de la Asociación de Transportistas de Cereales, Oleaginosas y Afines (ATCOA).