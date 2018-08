Acevedo: "Hoy el apoyo empresario al Gobierno es crítico"

La caída de la actividad fabril en junio superó el 8% interanual, bastante más que el pronóstico que tenían los técnicos de la Unión Industrial (UIA). La crisis cambiaria y la posterior devaluación con aceleración de la inflación y altas tasas de interés generó un combo explosivo para los empresarios, que derivó en un importante freno productivo que muchos dudan de que pueda finalizar este año.

Las expectativas del Gobierno apuntan a que en el último trimestre del año los sectores ligados al agro y a la energía comiencen a mostrar señales de recuperación, pero los empresarios consideran que la recesión podría extenderse, más aún a partir del caso de los cuadernos de la corrupción K (ver aparte).

"Dependiendo de cómo actúe el Gobierno, en 2019 podríamos seguir con recesión", enfatizó el presidente de la UIA, Miguel Acevedo, en diálogo con .

-Es que estamos viendo que a la Argentina le costó mucho tener una ley fiscal. Y ahora se habla de no cumplirla, lo mismo que las retenciones o los reintegros a la exportación, que también están en discusión. Eso es pegarse un tiro en el pie. Y no sólo porque dejás de tener valor agregado, sino porque le estás restando credibilidad.

-Sí, pero no se pueden poner metas inalcanzables. El peor impuesto es el que no se va a cobrar. Esto significa menos inversiones y menos producción nacional.

-Hay un apoyo a que el Gobierno saque al país de los problemas que está teniendo. Ese apoyo no es irrestricto. Le estamos diciendo que tomen en cuenta los distintos sectores. Es un apoyo crítico. Hubo algunas mejoras, pero estamos viendo que las pymes están teniendo problemas fuertes y no hablamos de empresas que no invirtieron, sino en general. Eso es lo que estamos tratando de hablar. Mañana (por hoy) vamos a tener una reunión con el jefe de la AFIP, Leandro Cuccioli, y veremos qué dice. Muchas de las pymes cuando tengan que pagar impuestos o salarios, van a pagar salarios. Muchas veces se alarga la cadena de pagos porque el que tiene efectivo le conviene invertirlo en otro lado y el otro que espere. Tenemos que salir de este juego financiero, si queremos que la producción crezca.

-Hoy hay tasas prohibitivas para la producción y eso hace que la cadena de pagos se alargue. Le decimos que tienen que empezar a bajar la tasa cuanto

antes. Comprendo que la inflación es un problema, pero no podemos tener estas tasas.