La divisa llegó a perforar los $ 28 pero la baja se esfumó

El dólar se anticipó a la decisión de política monetaria del Banco Central (BCRA), una tasa de referencia sin cambios en 40%, y operó a la baja durante casi toda la rueda, al punto de que en las pizarras llegó a perforar la marca de $ 28. Sin embargo, aunque a media rueda el billete había perdido más de 10 centavos y el promedio tocaba $ 27,94, las compras de oportunidad de último momento reanimaron al tipo de cambio y al cierre se vio una caída de apenas 1 centavo.

Así, el promedio del dólar minorista quedó en $ 28,03, pero en el Banco Nación permaneció por debajo de los $ 28, a $ 27,85.

Dado que la expectativa que prevalecía en el mercado era que se mantendrían atractivas las tasas en pesos, los inversores se desprendieron de los dólares. Hasta poco antes del cierre, el billete operaba en el terreno de los $ 27, nivel que no se veía desde el 13 de julio pasado, cuando el dólar promedio rondaba los $ 27,95.

En el mercado mayorista el alza fue de 6,5 centavos y el cierre se fijó en $ 27,395. No obstante, el valor mínimo fue $ 27,20 mientras que el máximo alcanzó los $ 27,40.

"En otra jornada con moderado volumen negociado, la divisa norteamericana operó con tendencia mixta que exhibió un primer tramo con debilidad y una segunda parte con una tendencia compradora que explicó el ajuste experimentado en la fecha", resumió Gustavo Quintana, de PR Corredores de Cambio.

Según el experto, la evolución del dólar tuvo que ver con lo que se esperaba de la tasa. El analista comentó que sobre el final aparecieron órdenes de compra, por lo que el mercado rebotó, al mismo tiempo que aclaró que, "como la plaza tiene poco volumen, cualquier orden de compra o de venta cambia la tendencia del mercado sin mucho sentido". Al igual que el lunes, ayer se operaron menos de u$s 500 millones: u$s 492 millones.

Por su parte, Fernando Izzo de ABC Mercado de Cambios, señaló por medio de su informe diario: "El dólar abrió en baja, con un gap de 8 centavos menos, a $ 27,25 e incluso bajó después de la licitación hasta $ 27,20, el precio más bajo del día. Cuando se conoció, después de las 13 hs el promedio del dólar licitado por Hacienda, a $ 27,2380, y con poco entusiasmo para comprar la divisa , comenzó lentamente a subir el precio".

Así fue como, a 15 minutos para el cierre, el dólar se corrió del rango de $ 27,20 y $ 27,30. "En ese lapso de tiempo salieron algunas órdenes de compra para cubrir importaciones y lo llevaron a operar a un máximo de $ 27,40", dijo Izzo.

Cabe destacar que a diferencia del lunes, no hubo presión del mercado externo. En el mercado internacional el dólar cedió.

El índice que lo compara con las principales monedas no logró superar la el récord alcanzado en la víspera. Guerra comercial mediante, el mercado considera que la economía estadounidense está mejor posicionada para manejar el proteccionismo. No obstante, tras apreciarse un 6,5% desde mediados de abril, el índice dólar no logra superar el techo de 95,5 unidades.