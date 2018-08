El Gobierno apuesta a fijar hoy una suba de 25% en el salario mínimo

Como ocurrió el año pasado por primera vez, el Ministerio de Trabajo volverá a fijar hoy de manera unilateral la nueva suba del salario mínimo, vital y móvil, que se incrementará en forma escalonada en torno al 25% hasta alcanzar una suma de $ 12.500. Al menos así quedó expuesto en el encuentro reservado que el titular de la cartera laboral, Jorge Triaca, y el coordinador de la Jefatura de Gabinete, Mario Quintana, mantuvieron ayer por la tarde con la denominada ´mesa chica´ de la CGT, que ya anticipó que no dará acuerdo al aumento pretendido por el Ejecutivo e insistirá en el reclamo de llevar el sueldo mínimo a una cifra equivalente al valor de la canasta básica, hoy por encima de los $ 19.000. Esa postura de la principal central sindical forzará nuevamente a Triaca a recurrir al mecanismo del laudo, como ocurrió en las deliberaciones del Consejo del Salario de 2017, lo que en la práctica significa la definición unilateral del aumento por parte de Gobierno.

"Le advertimos a los funcionarios que no vamos a acompañar ninguna propuesta por debajo de la canasta básica", anticipó ayer a este diario uno de los gremialistas que participó de la charla informal con Triaca y Quintana. El encuentro fue convenido después de que algunos dirigentes le plantearon al ministro la posibilidad de que directamente la central obrera no concurra a la reunión del Consejo, lo que le restaba relevancia a la cita del órgano tripartito. Finalmente, en la conversación de ayer quedó definido que la primera línea cegetista asistirá esta tarde a la cartera laboral pero no avalará la suba del mínimo alentada por el Ejecutivo. "Que los empresarios hagan lo que quieran, nosotros no lo apoyamos", comentó otro gremialista.

Las quejas de la entidad sindical no solo alcanzan al porcentaje del aumento, sino también al planteo oficial de escalonarlo hasta bien entrado el 2019. Ya el año pasado el incremento unilateral fijado por Trabaja fue aplicado en cuatro tramos que recién se terminaron de efectivizar en julio, cuando el piso salarial alcanzó a $ 10.000. Por otra parte, los sindicalistas también aprovecharon el encuentro cara a cara de ayer con los funcionarios de la administración de Mauricio Macri para reclamar la derogación completa del decreto que dispuso la rebaja de las asignaciones familiares e insistieron en pedir que se aceleren los tiempos para la aprobación de la creación de la Agencia de Evaluación de Tecnologías Médicas (Agnet) en el Congreso.

En representación del sector sindical, además de los 13 dirigentes de la CGT, también concurrirán a las deliberaciones del Consejo del Salario, dos representantes de las CTA de Hugo Yasky y Pablo Micheli. Por el sector empresario lo harán representantes de la UIA, la CAC, Came, Camarco, AEA, Adeba, BCBA, Sociedad Rural, Coninagro, CRA, Argencom y Fehgra.

El salario mínimo determina el piso de ingresos de unos 300.000 trabajadores fuera de convenio y sirve como referencia para los salarios del sector informal. Además, su incremento se replica en el valor de los planes sociales y en el piso salarial docente, que por ley debe superar en un 20% al sueldo mínimo.