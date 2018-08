Otro empresario se arrepintió y el único prófugo rechaza entregarse

A los tres empresarios "arrepentidos" en la investigación de los "Cuadernos K" se sumó un cuarto. El ex directivo de Techint Héctor Alberto Zabaleta, que también figura en las anotaciones del chofer Oscar Centeno, acordó ayer colaborar en la causa, por lo quedó en libertad. De esta manera, se agrandó el pelotón penitente de Juan Carlos De Goycoechea, de Isolux; y los Iecsa Javier Sanchez Caballero y Ángelo Calcaterra, primo del presidente Mauricio Macri.

Al igual que los demás, incluido el propio Centeno, como imputado colaborador, Zabaleta deberá aportar nuevos datos sobre el denunciado mecanismo de recaudación que comenzaba con el ex número dos de Julio De Vido, Roberto Baratta, y terminaba en la quinta de Olivos. El empresario estuvo ayer por la mañana en Comodoro Py sellando el acuerdo con el fiscal Carlos Stornelli y el despacho del juez Claudio Bonadio.

Mientras tanto, el magistrado pidió ayer la captura internacional del único prófugo de la causa por presuntas coimas en la obra pública: el empresario Oscar Thomas. Su abogado defensor desafió que no se entregará "ni soñando" si no se le garantiza permanecer en libertad.

Según trascendió, el magistrado le pidió a Interpol la captura de Thomas, que permanece sin ser ubicado por la Justicia desde que se produjeron las primeras detenciones en la causa. Su abogado José Manuel Ubeira había señalado más temprano que su defendido "quiere participar del debate pero en libertad". Y agregó que el ex titular de la Entidad Binacional Yacyretá "no tiene de qué arrepentirse".

En declaraciones a TN y Radio La Red, Ubeira aseguró que su defendido no está prófugo y reclamó que se le otorgue la eximición de prisión. "Lejos de estar prófugo, todo lo contrario, mi cliente quiere participar del debate, pero quiere estar libre, algo que se garantiza en la Constitución a todos los ciudadanos", señaló.

"Para arrepentirse tuvo que haber hecho algo malo", justificó el abogado y agregó: "El arrepentimiento es una cosa mucho más del confesionario".

"El sistema tiene características bastante extorsivas, donde hay un canje de declaraciones de imputado a cambio de libertades", reprochó el desfile de empresarios arrepentidos.

Antes de que le toque el turno a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner el próximo lunes, continuaron ayer las indagatorias en Tribunales. En una de ellas, el empresario patagónico Rudy Ulloa se negó ayer a prestar declaración ante Bonadio, si bien negó los cargos en su contra, al aparecer en el diario de Centeno en 2009. Es la primera causa por corrupción en la que tuvo que declarar el ex chofer de Néstor Kirchner, devenido en titular de medios de comunicación en Santa Cruz. "No recibió ni entregó dinero", se limitó a defenderlo su abogado Adrián Tenca.

"Jamás entregué un bolso y no conozco a los empresarios", señaló, en tanto, el director de la Auditoría General de la Nación, Javier Fernández, en su paso por Tribunales. Al igual que otros convocados a declarar, el operador judicial del peronismo está nombrado por Centeno como uno de los receptores del dinero de las coimas. Junto al ex juez Norberto Oyarbide (otro citado a indagatoria), se sospecha de Fernández por mantener reuniones con ex funcionarios con el objetivo de "trabar causas judiciales" que recaían en Comodoro Py durante el kirchnerismo.