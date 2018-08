Warner Music vende su parte de Spotify

Warner Music Group anunció que vendió su participación en Spotify y compartirá lo percibido con artistas asociados a la plataforma sueca, a tono con su política de distribución de ingresos por streaming. El monto bruto de la venta es de u$s 504 millones, o u$s 317 millones después de impuestos, detalló el grupo en la publicación de sus resultados trimestrales. El director ejecutivo del grupo, Steve Cooper, dijo: "Me complace decir que, en relación con la venta de la participación en Spotify se pagarán alrededor de u$s 126 millones a artistas por regalías". Los pagos se realizarán durante este mes y septiembre. Cooper recordó que Warner Music había anunciado en 2016 que compartiría con los artistas el fruto de su participación en los servicios de streaming. En mayo, Sony Music ya había vendido la mitad de su participación en Spotify por u$s 750 millones. Antes, el sello independiente Merlin se había desprendido de todas sus acciones por u$s 125 millones, redistribuyendo el dinero a sus miembros. Universal Music Group, propiedad de Vivendi, era hasta ahora el único grande que había conservado toda su participación en Spotify. Sin embargo, a fines de julio, indicó que planea vender hasta el 50% del capital de Universal Music.