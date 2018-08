Disney ganó u$s 10.000 millones

Walt Disney Company ganó en los últimos nueve meses contables, del 1 de octubre al 30 de junio, u$s 10.276 millones, un 42 % más que en el mismo periodo del año pasado, según informó la compañía. Tras facturar un total de u$s 45.127 millones en ese plazo, un 7 % más que los u$s 42.358 millones de 2017, las acciones generaron un beneficio de u$s 6,81 por título, un aumento del 50 % respecto del ejercicio previo. El último trimestre, de abril a junio, Disney obtuvo unos beneficios netos de u$s 2916 millones, un 23 % más que en el mismo periodo de 2017, mientras que los ingresos crecieron un 7 %, hasta los u$s 15.228 millones. De abril a junio, el valor de la acción creció un 29 %, hasta u$s 1,95 en comparación con los u$s 1,51 de 2017.