Abren investigación contra Acindar por conductas anticompetitivas

El secretario de Comercio Miguel Braun, instruyó a la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC) para iniciar una investigación de oficio en el mercado siderúrgico, a raíz de presuntas conductas anticompetitivas en las que habría incurrido la empresa Acindar.

La investigación se centrará en el mercado de aceros no planos, insumo con fuerte incidencia en la industria de la construcción. Se estima que el 40% de la producción nacional de aceros no planos se destina a esta actividad. Según informó el presidente de la CNDC, Esteban Greco, el caso del acero no plano para construcción (barras de acero para hormigón, alambres, alambrón, perfiles, mallas) "es de gran importancia para la actividad económica y el empleo y con efectos sobre toda la economía, por lo que toda medida que logre mejorar las condiciones de competencia del mercado tienen gran relevancia".

La decisión de Braun se basa en un estudio previo que duró catorce meses, realizado por la CNDC entre abril de 2017 y junio 2018, según el cual Acindar tendría posición dominante en el mercado de aceros no planos y habría indicios de que podría estar abusando de esa posición. Acindar tiene hoy una participación elevada en la producción nacional, que entre 2013 y 2016 se mantuvo estable en torno al 68% del mercado.

La empresa ya fue informada del resultado de estudio preliminar y la apertura del expediente por presunta conducta anticompetitiva. Se trata de una instancia "de tipo judicial", indicó Greco en diálogo con varios medios de prensa, en la que compañía tendrá la oportunidad de presentar su descargo, en un plazo que la nueva Ley de Defensa de la Competencia (27.422) sancionada en mayo pasado establece en 15 días hábiles administrativos.

"Acindar Grupo Arcelor Mittal tomó conocimiento de un proceso de investigación que inició días atrás la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia y puso a disposición del organismo toda la documentación a su alcance para una rápida y eficaz resolución de la cuestión. La compañía lleva adelante un programa de compliance con los más altos estándares internacionales en materia de prácticas comerciales", señaló Acindar en un comunicado de prensa.

Todo el proceso puede llevar de dos a cuatro años y podría culminar con multas y/o recomendaciones de medidas gubernamentales pro-competitivas o simplemente la aceptación de los argumentos de la compañía. En caso de recibir una multa, ésta podría llegar al 30% de la facturación del último año en el país o ser del doble del beneficio obtenido por la conducta ilícita, según establece la ley 27.422.

Fuentes de la industria de la construcción afirman que si bien el mineral de hierro es importado, Acindar tiene un producto que se fabrica en el país, pero tiene la lista de precio dolarizada. Y también apuntan que no es fácil sustituir con compras al exterior porque si un distribuidor quiere importar, en el futuro, cuando cambiara la situación, Acindar podría no venderle más.

La CNDC inició investigaciones en varios sectores de insumos difundidos, entre ellos cemento, acero, combustibles, aluminio, petroquímica, y también otros como carne, leche, tarjetas de crédito y comunicaciones móviles.