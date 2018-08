Facebook no convence a los usuarios con sus controles

Facebook brinda un servicio gratuito, divertido e increíblemente popular a 2200 millones de usuarios en todo el mundo. Pero el lado malo de esto es que la red social le abrió la puerta a extremistas, propagandistas y espías dándoles una oportunidad de piratear la democracia.

Una de las acusaciones más fuertes en contra de Facebook y otras compañías de medios sociales se reveló hace poco en un informe parlamentario británico sobre la desinformación y las fake news o noticias falsas. "Nuestra democracia está en peligro, y éste es el momento de actuar para proteger nuestros valores compartidos y la integridad de nuestras instituciones democráticas", concluye el documento.

Las redes sociales que fueron diseñadas para crear comunidades se usaron con demasiada frecuencia para dividir a las sociedades. Un informe de este año realizado por el Oxford Internet Institute encontró evidencia de campañas organizadas de manipulación de medios sociales en 48 países, comparado con 28 en 2017. Estas campañas también se están extendiendo a otras plataformas: en el mundo en desarrollo muchas circulan en aplicaciones de chat, como WhatsApp, Telegram y WeChat.

Facebook por fin ha abandonado su alegre retórica que siempre aseveraba que la compañía era la solución en vez del problema. La empresa ahora acepta que debe asumir más responsabilidad sobre el contenido de sus usuarios. Además, está controlando más a los anunciantes.

La semana pasada el propio Facebook identificó una campaña coordinada de desinformación realizada por usuarios "no auténticos" para influir en las elecciones estadounidenses de mitad de período. En una entrevista previa con Recode, Mark Zuckerberg, CEO de Facebook, admitió que la empresa había sido demasiado idealista en el pasado. Aceptó que agentes rusos habían intentado influenciar a usuarios de Facebook en las elecciones presidenciales estadounidenses de 2016 y que la red social había sido usada para instigar violencia dentro de comunidades de Myanmar y Sri Lanka. "No tenemos que cometer el mismo error otra vez", dijo.

Pero prevenir "errores" en plataformas tan vastas es un inmenso desafío. Siguen circulando varias propuestas para "arreglar" a Facebook; ninguna parece completamente convincente.

Primero, están pidiendo que los gobiernos regulen a las redes sociales más agresivamente. Si Facebook es una empresa social de servicios públicos, como se ha descripto a sí misma, entonces quizás debería ser regulada como tal.

Los gobiernos europeos se mostraron muy activos en su intento por reforzar los derechos de los consumidores con respecto a sus datos y su privacidad: adoptaron la Regulación General de Protección de Datos y castigan a las plataformas que no eliminan los discursos del odio con suficiente rapidez. Pero cualquier perspectiva de gobiernos ejerciendo más control sobre las redes sociales seguramente no es buena, ya que la cura terminará siendo peor que la enfermedad. Sólo hay que ver la situación en China.

Otra idea es que Facebook debería ser tratado como un editor, no como una plataforma. Debería ser considerado responsable por todo el contenido, igual que el The New York Times. Pero también deberíamos tener cuidado con esta línea de razonamiento sin imponer ciertos límites. Facebook no debería convertirse en el árbitro de la aceptabilidad pública o de la verdad.

Algunos están pidiendo la prohibición de toda la publicidad política en los medios sociales. Esto suena fenomenal en teoría, mucho más difícil en la práctica. Sería fácil prohibir toda la publicidad política oficial, ¿pero precisamente qué constituye la no oficial?

Zuckerberg asegura que la empresa está a mitad de camino de un ejercicio de renovación de tres años. Sus sistemas de inteligencia artificial están mejorando sus métodos para erradicar material extremista. Pero no hay duda de que Facebook podría, y debería, ir más lejos.