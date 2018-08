La UIA cree que el caso de los cuadernos de las coimas agravará la recesión

La agenda productiva y los reclamos de los empresarios de medidas para paliar la actual coyuntura quedó tapada por el caso de los cuadernos de la corrupción. Las detenciones de varios empresarios, entre los que figura un ex directivo de Techint, puso en jaque al mundo corporativo, que rápidamente salió a defenderse con el planteo de “no somos todos lo mismo”. Así surgió ayer en el Foro de Convergencia y el mismo reflejo tuvo en el 11 Coloquio de la Unión Industrial de Córdoba (UIC) que se está realizando hoy en esta ciudad. Incluso, el presidente de la UIA, Miguel Acevedo, sostuvo que este caso podría “extender la recesión” y que pone en riesgo el sistema de obra pública basado en los programas de Participación Público-Privado (PPP).

En diálogo con El Cronista, el dirigente remarcó que “uno de los problemas que tuvo el Lava Jato fue la enorme recesión porque muchas empresas importantes empezaron a tener problemas, y eso significa que muchas pymes empezaron con problemas”. “En estos años, uno de los motores del crecimiento fue la obra pública. Hoy, con todo ese sector impactado por el caso de los cuadernos, no creo que ni los bancos ni los que otorgan garantías se animen a avanzar sin saber en qué situación judicial están las empresas”, planteó Acevedo, quien esta tarde expondrá al cierre del coloquio y hará una breve mención a la necesidad de aprovechar este momento para trabajar en la transparencia e institucionalidad.

El presidente de la UIA agregó que hasta los empresarios del sector del software están preocupados porque tienen muchos contratos para obras que se están trabajando y que hoy saben que se van a postergar. “La argentina ya había entrado en recesión y esto va a profundizarlo”, aseguró el empresario aceitero.

Consultado sobre si le preocupa que este escándalo tape los problemas de la industria, Acevedo afirmó que “es como el cisne negro, cuando viene no se puede hable de otra cosa”. “Pero no me quiero quedar en la historia pequeña, sino ver cómo vamos a aprovechar esta situación para sacar algo mejor”.