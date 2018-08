Cuadernos de las coimas: el único prófugo aseguró que "nunca pasó dinero por sus manos"

El abogado de Oscar Thomas, el único prófugo en la causa que investiga el escándalo de las coimas en la obra pública durante el kirchnerismo, aseguró hoy que su defendido nunca manejó las sumas de dinero consignadas por el arrepentido Oscar Centeno en sus cuadernos.

"Él era integrante de una entidad internacional, como Yacyretá, totalmente descentralizada de la administración pública. Conoce a muchas personas de las que están declarando, pero de ninguna manera por sus manos pasó dinero", sostuvo su defensor, José Manuel Ubeira.

En diálogo con radio La Red, Ubeira confirmó por otra parte que presentó ayer ante el juez Claudio Bonadio un pedido de eximición de prisión de su defendido, como condición para presentarse a declarar.

"Estamos esperando que se le permita entrar al proceso en libertad", dijo al ser consultado sobre cuándo se entregaría el extitular de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY).

El exdirectivo, que permanece prófugo desde el miércoles pasado, está acusado de ser partícipe necesario de una asociación ilícita que se dedicó durante 10 años al pago y cobro de sobornos, cuyo monto ascendería a u$s 200.000.000.

Thomas fue durante una década el director argentino a cargo de la EBY -organismo que el expresidente Carlos Menem llegó a calificar en los 90' como el "monumento a la corrupción"- y se retiró en diciembre de 2015, al final del segundo mandato de Cristina Kirchner.

De acuerdo con las anotaciones de Centeno, Thomas le entregó a Roberto Baratta u$s 1.100.000 el 12 de agosto de 2009 en la entrada del edificio ubicado en Juncal 1740.

Ese mismo año, el chofer también citó un diálogo entre De Vido y Baratta, en el que exministro de Planificación le decía a su mano derecha que "Yacyretá y Transporte habían aportado para la Corona u$s 657.000".

Cabe mencionar que en sus diez años al frente de Yacyretá, Thomas llegó a manejar presupuestos anuales que oscilaron entre los u$s 700.000.000 y los u$s 1000 millones, parte de los cuales -se sospecha- habrían sido utilizados para solventar campañas electorales no sólo en las provincias del Litoral y el Nordeste Argentino (NEA) sino también de la provincia de Buenos Aires.