De cada $ 100 que entran al Estado, $ 15 son para pagar intereses de deuda

Por donde se lo mire, la deuda tanto en el stock de capital como en intereses representa una mochila cada vez más pesada de llevar. En un corte desde el que se observan los intereses pagados como porcentaje de los recursos marca que al primer trimestre llegaron a 12,7%, pero ese número no contempla el cambio en la valuación por la suba del dólar que se dio desde junio.

Contabilizando el impacto de la devaluación, la proyección da para fin de año arriba del 15%. Así, de cada $ 100 que ingresan a las arcas fiscales, más de $ 15 van a pagar intereses de deuda.

Al analizar los últimos años, se advierte que la situación fue empeorando desde 2013: en ese momento se tocó el mínimo de 4,9%. Desde ahí fue en franca suba hasta el 12,7% oficial que informó la Secretaría de Finanzas del Ministerio de Hacienda, con números al primer trimestre.

El economista Santiago López Alfaro, socio de Delphos Investment, escenificó: "Llegamos a pagar entre 4% y 5% de intereses sobre ingresos tributarios y hoy estamos en 15%. En el fin la convertilibidad era en torno a 22%; totalmente inestable. Es lo que hay que mirar ahora, no sólo la deuda sobre PBI. Es lo que está afectando".

El ex secretario de Finanzas Daniel Marx calificó que si bien enciende algunos alertas, las luces son amarillas, no rojas aún. "En los años anteriores había una situación que se daba entre que había deuda no registrada y que se pisaba el tipo de cambio. No obstante, es cierto que la deuda aumentó", describió. Sin embargo, dijo que "sería deseable que hubiera más deuda en pesos," pero que ven manejable la situación.

Sólo de deuda con el sector privado, y de abril a diciembre de este año, hay poco más de u$s 8000 millones de intereses, de los cuales unos u$s 5500 millones son en moneda extranjera, identificó Matías Carugati, de Managment & Fit.

Para fin de 2018, y con un tipo de cambio cercano a los $ 30, calculó que el porcentaje de los intereses sobre la recaudación tributaria se ubicará en un 16%. "Sería el número más alto en varios años, pero es la consecuencia lógica de financiarse vía deuda; endeudarse en moneda extranjera; y una devaluación fuerte y no anticipada", señaló.

Por ese motivo, Carugati dijo que la estabilidad cambiaria es importante no sólo por una cuestión macro básica, sino también por el hecho de que cada suba del tipo de cambio complica la dinámica fiscal vía la cuenta de intereses.

Ramiro Castiñeira recordó que el Gobierno redujo los recursos: una parte retenciones y una parte Ganancias. "Eso no quita que el Gobierno agotó la capacidad de endeudamiento que tenía", reconoció.