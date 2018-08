Cuadernos K: Calcaterra reconoció coimas y detuvieron a un ex Techint

El ex dueño de la constructora Iecsa, primo del presidente Mauricio Macri, Ángelo Calcaterra, sacudió ayer la causa que investiga el juez federal Claudio Bonadio por los "cuadernos de las coimas K" al confesar que realizó pagos ilegales al gobierno kirchnerista bajo "presión" del ex secretario Roberto Baratta y se sumó al grupo de empresarios "arrepentidos" que quedaron en libertad. Además, por la tarde, fue detenido el empresario Héctor Zabaleta, ex directivo de Techint, que figuraría en los escritos de Oscar Centeno, el ex chofer de Baratta.

Calcaterra se presentó voluntariamente en los tribunales federales de Comodoro Py para declarar como "imputado colaborador" en la causa por los cuadernos con detalles del presunto pago de sobornos por la obra pública al Gobierno anterior: dijo que efectivamente ordenó desembolsos en negro pero no a modo de "retornos" por las obras concedidas a su empresa sino en medio de "aprietes" de Baratta para financiar las campañas electorales del kirchnerismo en 2013 y 2015.

Tras su testimonio, Calcaterra dejó los Tribunales en libertad, lo mismo que ocurrió con el ex CEO de Iecsa Javier Sánchez Caballero, detenido desde el miércoles y este lunes excarcelado también tras "arrepentirse".

"Yo le daba la plata a Sánchez Caballero, él pagaba por orden mía", dijo Calcaterra en su declaración ante Bonadio y, si bien avaló los domicilios anotados en los cuadernos del chofer Oscar Centeno como lugares de pago, sostuvo que los montos eran inferiores a los allí registrados.

El tercer empresario que se ajustó a la nueva figura penal para aportar información a cambio de reducción de la pena fue Juan Carlos de Goycoechea, entonces director de Isolux Corsán en el país, quien también fue beneficiado con la excarcelación.

Por la tarde, la Policía efectuó la detención del ex directivo de Techint, Héctor Zabaleta, de 72 años, quien era uno de los principales colaboradores de Paolo Rocca, dueño del holding. Zabaleta figuraría en los escrito de Centeno, ex chofer de Roberto Baratta. Según trascendió, fue detenido por efectivos de la Policía Federal en una vivienda ubicada en la calle Pareja al 4375, en Villa Urquiza.

También quedó detenido el empresario Rodolfo Poblete, del Grupo Romero, tras negarse a declarar ante Bonadio. Romero era una de las personas a las que el magistrado le iba a tomar indagatoria ayer en los tribunales de Comodoro Py por ser uno de los involucrados en el caso pero que aún no tenía pedido de prisión preventiva.

El único prófugo de la causa, hasta anoche, era el empresario Oscar Thomas, que mediante su abogado intenta por estas horas conseguir la exención de prisión antes de entregarse a la Justicia.

Thomas fue director del Ente Binacional Yacyretá y uno de los funcionarios de confianza del ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido: en los escritos de Centeno aparece mencionado dentro de la trama de pagos.

Según señalan esas anotaciones, Thomas le entregó a Baratta u$s 1,1 millones el 12 de agosto de 2009. "Mientras viajábamos (Baratta) lo llamó al jefe (De Vido) y le dijo que ente Yacyretá y Transporte habían aportado para la Corona u$s 657.000", señala un escrito de Centeno.