Después de crecer por 18 meses, en junio empezó a caer la venta de cerveza

La recesión también llegó a la cerveza, que el año pasado había logrado evitar la caída de consumo reinante en bebidas masivas, como el vino o las gaseosas.

Después de 18 meses en crecimiento, la venta de cerveza comenzó a caer en junio, marcando un cambio de tendencia, afectada por varios factores, según informaron desde la industria. En 2017, habían logrado crecer 12% en volumen, a 18 millones de hectolitros, frente a un flojo 2016. Entre enero y mayo de este año, las ventas se mantuvieron en alza, pero ya con muestras de una desaceleración: crecieron 7%, según las empresas. El máximo histórico de la cerveza fue en 2011 y 2012, cuando alcanzó los 45 litros per cápita; en 2017 fue de 42.

En junio cayó un 1%, baja que se agrandó en julio, según las empresas, que aun no cuentan con datos del mercado de ese mes. "En la caída, que marca un cambio de tendencia, inciden tres factores: el retroceso general de consumo masivo; el impacto de la reforma impositiva desde marzo, que elevó el impuesto de 8% a 14%, y por un tema estacional. Este invierno hizo más frío que el pasado y, si bien la cerveza trabaja para desestacionalizar el consumo, con más variedades, el frío incide aún en las ventas", explicó Alejandro Berlingeri, director Ejecutivo en Cámara de la Industria Cervecera Argentina.

Tampoco el Mundial sirvió para alentar el consumo. "Quizás si ayudó a que no haya una caída mayor a 1% en junio. Si bien los horarios de partidos y la descalificación en octavos de la Argentina no ayudaron, una de las empresas es sponsor oficial, lo cual sirvió de difusión", comentó Berlingeri.

En 2017, habían logrado crecer, gracias al lanzamiento de nuevos calibres (más marcas en latas y diferentes tamaños) y variedades de cervezas, acompañando la creciente tendencia impulsada por las artesanales. Las grandes empresas explican que, lejos de perjudicarlas, "industriales y artesanales podemos convivir sin problemas. Las artesanales contribuyen al aumento del consumo, a que más personas elijan la bebida. Nos complementamos", dijeron. Si bien el consumo de artesanales crece a un 30% anual, apenas captan 2% de las ventas, pero sirven para atraer más consumidores.

"El año pasado había sido bueno; lanzamos Quilmes Clásica, latas de Stella Artois, relanzamos la Stout y Andes Origen, que ayudaron a impulsar las ventas. También lanzamos el porrón de Quilmes Clásica en Precios Cuidados, su venta crece", explicaron desde AB InBev.

"El clima es aún clave para la cerveza; de octubre a marzo pasado hizo calor, ayudó. Lanzamos más marcas en latas, como Schneider, Imperial, Heineken y ahora también Miller; eso ayudó a generar más opciones de consumo y a crecer. En 2015, las latas aportaban el 3% del mercado; ahora llegan al 20%. También ayudaron las variedades. Por ejemplo, Imperial vendía sólo Lager en 2008, cuando empezamos. Ahora tiene también Amber Lager, IPA, Cream Stout, Weissbier y su venta creció más de 10 veces", explicó Juan Pablo Barrale, gerente de Asuntos Corporativos de CCU.

Pese al cambio de tendencia, en la industria cervecera son optimistas: "Es un mercado que no encontró su techo. Se beben 42 litros per cápita (72º del ranking mundial), contra un promedio de 58 litros en América latina. Tiene posibilidades a futuro y los planes de inversión continúan. Se destinan u$s 1800 millones entre 2016 y 2020, de los cuales ya se ejecutaron el 50%, en nuevas líneas de producción, desarrollo de nuevos calibres y variedades, tecnología en distribución y en canales, y en medioambiente", explicó Berlingeri. "Si cerramos con un consumo per cápita similar a 2017, en 42 litros, vamos a estar muy contentos", agregó.

El sector emplea a 8500 personas en forma directa, con 9 cervecerías y 6 malterías en diferentes provincias, y 1000 micro y nanocervecerías artesanales.