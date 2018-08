Cerca de Macri, victimizan a empresarios y apuntana la gestión kirchnerista

El presidente Mauricio Macri no habló en público sobre la presentación de su primo Ángelo Calcaterra ante la Justicia, donde aceptó haber hecho aportes a las campañas K, "bajo presión". En el Gobierno aseguran que en ningún momento hubo comunicación directa con el ex CEO de IECSA, pero el familiar del jefe de Estado usó los mismos argumentos que esbozaban en Casa Rosada para victimizar a los empresarios. En tanto, Macri empezó a priorizar el eje "anticorrupción" y polarizó con el peronismo, al señalar que esa fuerza no habilita el desafuero de la ex presidenta Cristina Fernández.

El primo de Macri aceptó ayer en Comodoro Py que ordenó desembolsos en negro por las obras concedidas a su empresa en medio de "aprietes" para financiar las campañas electorales del kirchnerismo. Tras su presentación, salió beneficiado como "imputado colaborador".

Esta era la estrategia que comentaban cerca de Macri ni bien salió a la luz la trama de corrupción en la obra pública K. "Las empresas eran víctimas de una asociación ilícita del Gobierno. Si querías trabajar, tenías que arreglar", plantearon en Balcarce 50. En esa línea declaró ayer el primo del Presidente. Otros funcionarios contradecían esa versión. "Los empresarios no fueron víctimas. Si bien la política imponía ese sistema, ellos cumplían", argumentó un secretario.

En la Casa Rosada aseguran que el Presidente es sólo "un espectador" de la causa judicial, en busca de advertir que el Ejecutivo no interviene en el Poder Judicial. "Uy, cayó uno de Techint", expresaba una fuente mientras miraba en la TV, que el ex director del holding Héctor Zabaleta quedaba preso. "Los empresarios caen en un gobierno nuestro... Es increíble para muchos", se quejaba, con un dardo a quienes identifican a Cambiemos con los CEOs.

Macri empezó a priorizar ayer el eje moral en sus discursos, con el foco en la "transparencia", tras cuatro meses en los que la economía fue el principal dolor de cabeza de Cambiemos. Durante una entrevista a una radio de Corrientes, habló de los cuadernos K. "Celebro que esto haya salido a la luz. Es bueno para la sociedad. Hay un cambio profundo en la Argentina, porque hemos elegido la transparencia y la verdad", aseguró.

La diputada Elisa Carrió es "revalorizada" dentro de Cambiemos, tal como afirmaron integrantes del PRO. "Lilita" salió a proteger a Macri, ante los posibles embates por las irregularidades de Calcaterra. "Se el dolor que significa en lo personal para el Presidente porque es una persona muy querida, pero ante la justicia debemos responder todos. Yo lo acompaño y lo sostengo", escribió Carrió.

Pero el Gobierno no sólo apela al eje "ético". Macri buscó también dejar pegado al peronismo con la ex presidenta Cristina Fernández. Al referirse a la posibilidad de que el Senado emita un dictamen para quitarle los fueros a la líder del kirchnerismo, el mandatario sostuvo: "eso lo va decidir el peronismo que tiene mayoría en el Senado. Han dicho que no, una posición que a muchos les cuesta entender". De esta manera, Macri busca relacionar al peronismo con el kirchnerismo, en una estrategia que podría adelantar los movimientos de Cambiemos de cara a 2019.