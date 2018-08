Empresarios dicen que ya ajustaron, y que le toca a las cuentas públicas

El consenso no fue sencillo pero después de más de un mes de debate interno, los líderes empresariales nucleados en el Foro de Convergencia Empresarial, llegaron a una voz unificada sobre la necesidad de buscar el equilibrio de las cuentas públicas, sostener el plan oficial de reducción del gasto público y combatir la economía informal. Todo esto apuntando a reducir las distorsiones que generan los impuestos en cascada, en especial Ingresos Brutos.

Tras una reunión que tuvo lugar ayer en la sede de la Asociación de Consorcios Regionales de Experimentación Agrícola (AACREA), el Foro de Convergencia Empresarial presentó un documento en el que la entidad explica que en un escenario en el que desde hace muchos años el Estado Argentino, tanto a nivel nacional como provincial y municipal, viene incurriendo en gastos "que superan largamente los ingresos genuinos" derivados de la recaudación de impuestos, el exceso de gastos fue financiado con endeudamiento mientras los mercados estuvieron abiertos, y cuando éstos dejaron de financiar el déficit, la alternativa fue la inflación a través de emisión monetaria.

Miguel Blanco, coordinador del Foro de Convergencia Empresarial; Claudio Cesario, titular de la Asociación de Bancos de la Argentina; Javier Goñi, presidente del Instituto para el Desarrollo Empresarial de la Argentina (IDEA); Juan Manuel Vaquer, presidente de la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresas (ACDE), Gabriel Martino, titular del HSBC; Guillermo Lipera del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires; Francisco Lugano, titular de Consorcios Regionales de Experimentación Agrícola (CREA) y Máximo Fonrouge de Será Justicia. Aunque sin presencia de sus directivos, la Asociación de Empresarios Argentinos (AEA) también forma parte de la entidad.

"Es imprescindible que La sociedad argentina en su totalidad (políticos, empresarios, sindicalistas, miembros de ONGs y el público en general) comprendamos que esta situación es insostenible y que deben tomarse las medidas necesarias para solucionarla", destaca el documento en alusión al déficit fiscal.

En este sentido, el Foro de Convergencia Empresarial ve "con mucha preocupación la discusión sobre la postergación del Consenso Fiscal firmado el 16 de noviembre de 2017 entre el Gobierno Nacional y los representantes de 22 provincias y la Ciudad de Buenos Aires". En rigor, la única provincia que no firmó el Consenso Fiscal fue San Luis, mientras que La Pampa suscribió el acuerdo pero no lo ratificó.

"Esta situación es inviable si no hay una reducción del gasto público", señaló Blanco, para quien éste es el principal problema que hoy tiene el país. Explicó que el gasto púbico "ha crecido significativamente hasta llegar al 45% del PBI, entonces sino se soluciona este tema, si no dejamos de gastar más que nuestros ingresos, ese exceso de gasto público no es financiable".