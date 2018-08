Bolsonaro dijo que impulsará la privatización de Petrobras

En una entrevista con la cadena Globo, el candidato a presidente que punta las encuestas, Jair Bolsonaro, admitió que avanzará con la privatización de la empresa Petrobras porque "eso podrá hacer que disminuya el precio de los combustibles", aunque aclaró que no lo hará con el Banco do Brasil y la Caixa Economica, porque los bancos privados no financiarán la producción como lo hacen los bancos estatales.El eje de la campaña de Bolsonaro, sin embargo, se basará en la "mano dura" contra la corrupción y buscará aprovechar las secuelas de la operación Lava Jato, que salpicó a la mayor parte de los partidos políticos

tradicionales