Esperan caída a la mitad del déficit comercial por recesión y devaluación

Desde hace dos años el Gobierno nacional insiste en la necesidad de mejorar las condiciones de competitividad de la economía, a partir de la inversión en infraestructura, logística, simplificación de trámites y una reforma tributaria orientada a quitar presión sobre el sector productivo, aunque esto será muy gradual en el tiempo. Pero pese a este esfuerzo por mejorar lo que se denomina genéricamente competitividad sistémica, la economía argentina aún continúa siendo mucho más sensible a los movimientos del tipo de cambio como variable esencial para fortalecer la competitividad de los diversos sectores productivos.

Los datos de balanza comercial del primer semestre muestran dos perfiles muy diferentes, con un punto de inflexión a partir de mayo, coincidiendo con el inicio de la corrida cambiaria que terminó con la fuerte corrección del tipo de cambio.

Dos informes privados, difundidos el fin de semana, pronostican una reducción del déficit de la balanza comercial en el segundo semestre de 2018, debido al empuje de las exportaciones, pero también por la caída de importaciones. El panorama contrasta con lo observado en el período enero-abril, cuando las importaciones crecieron más que las ventas al exterior.

"Tras el salto del dólar y el enfriamiento de la actividad, el desequilibro externo comenzó a moderarse por el brusco freno de las importaciones. Pasaron de crecer 20% interanual en el primer cuatrimestre del año a caer 0,5% interanual en mayo-junio de 2018", asegura un informe de Ecolatina. El documento aclara que "las compras externas de servicios pasaron de crecer 6% interanual en el acumulado enero-abril a caer 12% interanual en el bimestre mayo-junio".

De cara al segundo semestre, para Ecolatina el déficit de bienes y servicios, que en el primer cuatrimestre creció 60% orillando los u$s 8000 millones, se reducirá por el enfriamiento económico y la mejora cambiaria, cerrando el año en unos u$s 5500 millones. "Esta recuperación obedecerá al desplome importador y no a un salto exportador, por lo que será el resultado del círculo vicioso de menos actividad-menos importaciones y no del círculo virtuoso más competitividad-más exportaciones, precisa el informe.

Por su parte, un estudio de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) apunta que la evolución del tipo de cambio real multilateral (TCRM) -relación con monedas de los socios comerciales- tiene gran impacto sobre la competitividad de los bienes que produce el país, de allí que en una economía abierta, "los períodos donde el TCRM sube, se asocian a superávits de la balanza comercial de un país, en tanto que las caídas del TCRM suelen asociarse a un agravamiento del déficit comercial externo".

Según la experiencia de las últimas dos décadas, "es de esperar que la reciente suba del Índice TCRM vuelva a implicar una reversión del déficit comercial y una mejora en el déficit en cuenta corriente que hoy presenta nuestro país", concluye el informe.