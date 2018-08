El caso Ciccone llega a su fin: expectativa por una condena a Boudou

Menos de dos meses después de asumir la Vicepresidencia de la Nación, Amado Boudou vio su nombre entremezclado por primera vez con el apellido que le cambió la vida para siempre: Ciccone. A principios de 2012, la acusación en su contra acerca de su presunta participación en la compra de la imprenta saltó en la escena mediática y destapó la primera causa judicial fuerte contra un funcionario en el inicio del segundo mandato de Cristina Fernández de Kirchner.

Seis años y medio después, tras idas y vueltas constantes en Comodoro Py, la causa Ciccone llegará a su fin. Mañana se conocerá el veredicto contra los procesados, entre los que no sólo se incluye Boudou, sino también su socio y amigo José María Núñez Carmona y su presunto testaferro, Alejandro Vandenbroele, dueño de la firma The Old Fund que se hizo cargo de la imprenta Ciccone.

Alrededor de las 15, el Tribunal definirá las condenas solicitadas por la Fiscalía y las querellas, de las cuales la Unidad de Información Financiera (UIF) solicitó la inmediata detención del ex vicepresidente sin esperar a que quede firme el fallo.

Antes de la feria judicial, Boudou había logrado dilatar la resolución a partir de una recusación hecha al juez Pablo Bertuzzi, presidente del Tribunal Oral Federal 4, por supuesta parcialidad, ya que aguardaba que el Poder Ejecutivo decidiera su traslado a la Cámara Federal.

Tras el receso y la confirmación de la nueva fecha, la principal duda que existe en Comodoro Py es saber si Boudou quedará detenido tras escuchar lo que, se intuye, será una condena cantada. El pedido de la fiscalía fue de cinco años y medio de cárcel para Boudou, mientras que la Unidad de Información Financiera solicitó que la pena fuera de seis años.

Si los jueces fueran en esa línea con su fallo, Boudou quedaría detenido, aunque la duda pasa por saber si tras el veredicto o si se le aplicará alguna prohibición de salida del país o un control por tobillera para evitar una posible fuga. Se prevé que hoy los jueces Bertuzzi, Gabriela López Iñiguez y Guillermo Costabel mantengan una reunión de la que puede surgir la decisión.

Una causa de recorrido largo

Desde que comenzó el caso Ciccone, a mediados de 2012, a Boudou se le fueron acumulando un sinfín de expedientes en su contra. Tramitada casi en su totalidad por el juez Ariel Lijo y el fiscal Jorge Di Lello, la causa inicialmente estuvo a cargo de Daniel Rafecas y Carlos Rívolo. El juez fue desplazado del expediente luego de que se conociera que intercambió mensajes de Whatsapp con un allegado al caso. El fiscal fue removido por pedido de la defensa Boudou.

Posteriormente, la causa la tomó el tándem Lijo-Di Lello y avanzó, lentamente, hasta el procesamiento del vice -y otros imputados- por cohecho y negociaciones incompatibles con la función pública.

En el caso se lo acusó por interceder ante la AFIP, siendo ministro, para solicitar una moratoria para que la imprenta evitara la quiebra, y de haber hecho ingresar como testaferro a Vandenbroele, dueño de The Old Fund. Boudou siempre negó conocer al empresario.

Boudou, cabe recordar, estuvo preso durante dos meses el año pasado, aunque por otro expediente, que también tramitan Lijo y Di Lello, y que tiene que ver con el presunto enriquecimiento ilícito del ex ministro de Economía y ex vicepresidente.