Pobreza: buscan que el Indec sume aspectos multidimensionales a EPH

El Indec difundirá este mes indicadores de condiciones de vida en los hogares, pero se resiste a integrarlos en un índice multidimensional de la pobreza. Mientras trabaja con el Ejecutivo en la incorporación de nuevas dimensiones del flagelo, como es la distinción entre los diferentes tipos de cuentapropismo y la cobertura de Asignación Universal por Hijo (AUH), según se expuso en el foro "Pobreza y desigualdad escondida" que organizó la UCA.

Sin embargo, Unicef busca publicar en octubre un índice consensuado de pobreza multidimensional con el Gobierno. Espera el aval del Sistema de Información, Evaluación y Monitoreo de Programas Sociales (Siempro) y del Consejo Nacional de Coordinación de las Políticas Sociales, para difundir un índice que estima por debajo del 62,5% para los menores de 17 años que publicó la UCA, exlicó Sebastián Waisgrais, especialista en Monitoreo e Inclusión Social de Unicef.

"Tenemos que contar con métricas multidimensionales", dijo Guillermo Cruces, asesor de Políticas Económicas del Ministerio de Hacienda y Finanzas, quien ante la pregunta de si en 2019 iba a bajar la pobreza respondió: "Todo parece indicar que sí, es lo que espero y quiero".

"Al interior del Gobierno estamos avanzando para una medición multidimensional", confirmó Soledad Cubas, directora del Siempro. La fuente de información es la Encuesta Permanente de Hogares (EPH). "Estamos trabajando con el Indec para tratar de entender cuál es la oportunidad de rever indicadores en los que la EPH podría avanzar".

Según Cubas, se busca identificar indicadores, como la forma de registrar el trabajo independiente y las prestaciones sociales de la AUH.

"La EPH es robusta, pero existen desafíos para encontrar consensos", dijo. Y planteó que "el Indec se enfrenta a situaciones de sectores que le piden información y encuentra fatiga en la respuesta (de los encuestados)", agregó.

Para Cruces, "la EPH es una buena encuesta para relevar la fuerza de trabajo e incorpora condiciones de vida, pero el cuestionario es un librote y es difícil hacerla de forma regular". Sugirió cada dos años una encuesta social.

El funconario coincidió en que la EPH no puede identificar al monotributista del autónomo ni a los beneficiarios de la AUH. Y entiende que para medir una pobreza multidimensional es necesaria una encuesta más amplia. "No todos los meses, porque sería una mala asignación de recursos. Es complicado encontrar consenso con los problemas políticos", planteó.

Ianina Tuñón, investigadora del Observatorio de la Deuda Social de la UCA, advirtió que hay "poco consenso" sobre la medición multidimensional "porque se producen tensiones sobre las dimensiones". En cambio, "el indicador de las necesidades básicas insatisfechas es tranquilizador para todos".

"Los consensos son relativos y es difícil construir una medición multidimensional desde el Estado. Siempre será un subóptimo", opinó Tuñón.

Otra dimensión

Agustín Salvia, director del ODS de la UCA, presentó 4 indicadores de bienestar subjetivo que muestran que el malestar psicológico y emocional se duplica en las personas en condiciones de pobreza. "Los aspectos psicológicos son menos elásticos a la

baja y se vuelven estructurales. Crecen más en tiempos de crisis, cuando no se pueden resolver las problemas materiales. Esa reproducción tiende a profundizarse y por eso los ciclos económicos hacen poca mella en esta problemática", sostuvo.

Entre otros resultados, midió que el afrontamiento evitativo o pasivo ante situaciones problemáticas afecta al 23,7% de las 16.000 personas relevadas en ciudades de más de 80.000 habitantes. Ese malestar salta al 41,5% de los pobres indigentes y al 32,1% de los no indigentes, y afecta a 20,9% de los no pobres. En tanto, el malestar psicológico" afecta al 18,7% de los encuestados (34,3% de los pobres indigentes, 29,6% de no indigentes, y 15,4% de no pobres).