Prevén que el déficit comercial se achicará en u$s 3000 millones en 2018 Según Ecolatina, pasará de un rojo de u$s 8500 millones a uno de u$s 5500 millones en el intercambio de bienes. La causa está en el derrumbe de las importaciones, que se explica por la acción combinada de la devaluación y la menor actividad económica.