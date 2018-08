La AFA va a abrir escuelas y tiendas de la Selección en Asia

Messi es clave para la estrategia comercial de la AFA, pero no excluyente

Dentro del proyecto de gestión institucional global de la "nueva" AFA que ahora lidera Carlos "Chiqui" Tapia existen dos objetivos importantes. Por un lado reforzar los ingresos de la entidad, y por el otro conseguir un mejor posicionamiento del fútbol argentino a nivel mundial. Para esto se creó la Gerencia Comercial y de Marketing, que se encuentra en estos momentos en manos del joven aunque experimentado especialista Leandro Petersen.

¿Qué avances puede contar de su nueva área?

En lo que tienen que ver con lo comercial, en los meses previos al Mundial, hemos generado acuerdos por más de u$s 5,5 millones gracias a ocho sponsors, de los cuales cuatro son chinos. El asiático es un mercado que a nosotros nos interesa mucho porque sabemos que el producto "selección argentina" tiene un interés muy alto y Lionel Messi es una de las personalidades más destacadas y masivas de Asia. Con lo cual para nosotros estos patrocinios regionales son muy importantes. En esta segunda etapa, posterior al Mundial, tenemos una estrategia comercial con foco en el mercado asiático, y no solo en China, sino también en territorios como Singapur, Indonesia, Japón e India.

¿Esta decisión fue tomada a raíz de los videos que trascendieron durante el Mundial?

No, es previa. Porque nosotros desde que asumimos esta gestión identificamos a los mercados más estratégicos, y los mercados donde la Argentina tiene un mayor grado de interés, y una vez identificados los empezamos a trabajar de a poco. Antes del Mundial no tuvimos tanto tiempo de explorarlos.

¿Por cuánto tiempo son los contratos firmados con las empresas chinas?

Cada contrato tiene una duración distinta. En el caso de los asiáticos son contratos anuales renovables

¿La renovación depende de la presencia de Messi?

No, no es excluyente. Sabemos de la embergadura de la figura de Messi allá, y queremos viajar con él y con la selección para jugar algún amistoso en el mediano plazo. La idea es abrir una oficial comercial de AFA en Asia. Este desembarco no sólo está pensado a nivel patrocinios. También estamos pensando abrir escuelas de fútbol de la selección argentina en la región y tiendas de venta de ropa y merchandising, porque sabemos que el interés por comprar la camiseta argentina es altísimo.

¿Todo este plan podría ser igual sin Messi?

Es un proyecto institucional de la selección argentina. Messi está hoy dentro de este proyecto porque forma parte de la selección y para nosotros es la figura número uno y sabemos que el interés es mucho mayor con él, pero esto es un plan que va más allá de los nombres.

¿Y ustedes creen que el interés va a ser el mismo aún sin Messi?

Nosotros hasta tenemos medido que el producto "selección argentina" tiene un grado de interés altísimo por el historial de jugadores que pasaron también, como Maradona, Batistuta, Verón, Zanetti, Crespo

¿Pueden vender camisetas con estos nombres?

Siempre que sean de la selección, se venden.