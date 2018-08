La serie de "El Señor de los Anillos" va a costar u$s 1000 millones

Hace algunos meses, Amazon estaba en medio de una guerra de ofertas por los derechos de "El Señor de los Anillos" para la realización de una serie, con el mismísimo Jeff Bezos involucrado personalmente en las negociaciones. En marzo, se informó que la firma tecnológica había pagado finalmente la suma de u$s 250 millones apara quedarse con la historia, y ahora, según indica The Hollywood Reporter, la serie terminará costando como mínimo u$s 1000 millones. Es la cifra estimada para su producción teniendo en cuenta además el sueldo de los actores, la producción y los efectos especiales. El medio agregó que hay una exigencia de realizar el pago antes de mostrar cualquier posible guión o actor de la esperada producción. El presupuesto anual para una serie como "El Señor de los Anillos" estaría supuestamente entre un rango de u$s 100 a $150 millones.

El espectáculo audiovisual será producido por Amazon Studios para Amazon Prime (disponible en la Argentina por u$s 6 al mes) en colaboración con Tolkien Estate & Trust, HarperCollins y New Line Cinema. Aparentemente, la serie explorará nuevas historias que preceden a "La comunidad del anillo", el primero de los tres volúmenes que forman la novela.

"El Señor de los Anillos es un fenómeno cultural que ha cautivado la imaginación de generaciones de aficionados a través de la literatura y la gran pantalla", dijo Sharon Tal Yguado, directora de Scripted Series, Amazon Studios. "Nos sentimos honrados de trabajar con Tolkien Estate and Trust, HarperCollins y New Line en esta emocionante colaboración para televisión y estamos encantados de llevar a los fanáticos de El Señor de los Anillos a un nuevo viaje épico en la Tierra Media".

De acuerdo a un análisis del sitio Digital Trends, esto podría convertirse en gran compromiso para Amazon, que a pesar de que ha tenido éxito con series originales como "Transparent" y "The Man in The High Castle", todavía espera producir una serie de éxito mundial como "Game of Thrones" de la cadena HBO o "Stranger Things" de Netflix. La serie aún no tiene ni un nombre ni la fecha de estreno programada.

"Estamos encantados de que Amazon, con su compromiso de larga data con la literatura, sea el hogar de la primera serie de televisión de varias temporadas de El Señor de los Anillos", dijo Matt Galsor, representante de Tolkien Estate and Trust y HarperCollins. "Sharon y el equipo de Amazon Studios tienen ideas excepcionales para traer a la pantalla historias previamente inexploradas basadas las escrituras originales de Tolkien ".