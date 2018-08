Claves de una semana con dólar calmo y bancos y energéticas festejando

El precio del dólar acumuló una leve baja en la semana que finalizó, las acciones registraron alzas selectivas y las tasas de interés entre bancos continuaron ascendiendo aunque de manera más acotada.

En la semana que acaba de concluir, el tipo de cambio mayorista acumuló una caída de tres centavos y medio respecto del cierre del viernes pasado. Los precios volvieron a perforar el piso de los $ 27,30 por unidad, una circunstancia que, de no mediar cambios significativos en las actuales condiciones del mercado financiero, parece que se prolongará durante gran parte de la semana entrante, sostienen en el mercado.

“La recuperación del dólar insinuada a mediados de esta semana no pudo sostenerse debido al renovado empuje de una oferta que no tuvo equiparación del lado de la demanda de divisas”, indicó el analista Gustavo Quintana.

Pese a que el precio del billete estadounidense se movió dentro de precios más acotados de variación, las tasas de interés entre bancos continuaron mostrando subas.

“Siguió subiendo la tasa de interés entre bancos en las “RIPO”, “Call Money” “swaps cambiarios” y mercado secundario de Lebacs, con la suba de las tasas de interés implícitas operadas por el mercado financiero”, indicó el cambista Fernando Izzo de ABC Mercado de Cambios. “Esto sucedió en detrimento del valor del dólar que sigue bajando contra el peso, que volvió a niveles de hace una semana atrás”, agregó el analista.

Energéticas y bancos registraron alzas en sus acciones pero con inversores selectivos

Por su parte, desde la consultora EconViews destacaron: “Tras un casi un mes de estabilidad cambiaria, desde hace dos semanas que la tasa de Lebacs en el mercado secundario se viene reduciendo, hasta alcanzar actualmente niveles en torno a 45%. A pesar de esta baja, la política monetaria sigue siendo dura y en nuestra opinión, la tasa de referencia se mantendrá en 40%”. Además agregaron: “Creemos que recién a partir de septiembre podría llegar a reducirse con cautela, siempre y cuando estén dadas las condiciones. Así, mantenemos nuestra proyección de tasa de política monetaria para fin de período en 31.5%”.

Aprovechando la "pax cambiaria", el Gobierno anunció esta semana la modificación de las licitaciones diarias de dólares a través del BCRA. Las subastas diarias pasaron de u$s 100 millones a u$s 75 millones y desde el lunes 6 de agosto serán de u$s 50 millones. Además, el BCRA se mostró activo en el mercado de futuros vendiendo contratos de agosto de modo de mantener el dólar sin sobresaltos. En julio, el peso se apreció nominalmente desde 28.90 hasta 27.50. “Es fundamental hacer un seguimiento de la situación internacional por su impacto en el mercado cambiario. Mantenemos la proyección de tipo de cambio de fin de año en $ 31”, sostuvo la consultora dirigida por Miguel Ángel Kiguel.

Las tasas de interés entre bancos continuaron mostrando subas

En la bolsa porteña las empresas energéticas y los bancos registraron alzas en sus acciones en una semana donde los inversores realizaron operaciones selectivas pero que se caracterizaron por el interés sobre estos rubros.

Las compras de estos papeles se dieron en un contexto de bajo volumen de operaciones y “algunos inversores estarían aprovechando la debilidad reciente para reforzar gradualmente sus apuestas con selectividad y visión estratégica”, explicó el analista Gustavo Ber.

“Más allá de que hoy los activos locales intentan impulsar una reacción, tras la debilidad que los invadió en las últimas ruedas luego del último rebote técnico, la realidad es que los inversores siguen en busca de ¨drivers¨ que les permita volver a apostar con decisión a una recuperación de las castigadas valuaciones que dejó como saldo la crisis cambiaria”, indicó Ber.