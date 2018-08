El dólar mayorista repite la suba de ayer y avanza más de 10 centavos

El dolar mayorista comenzaba la rueda con una suba de 14 centavos a 27,66 pesos, luego de llegar a saltar 30 centavos en el MULC ayer, suba que se acotó gracias a intervenciones del BCRA en el mercado de futuros.

La decisión del Ministerio de Hacienda de recortar el monto de la subasta que se realiza cada medida al mercado de u$s 100 a u$s 75 millones en los primeros 3 días y a $ 50 millones después.

El dólar minorista operaba sin cambios a $ 28 en las pantallas del Banco Nacion (BNA), luego de tocar ayer un techo de $ 28,20.

El dolar blue operaba a $ 28,20.

Ayer, la divisa comenzó la rueda casi planchada pero se despertó luego de que el Ministerio de Hacienda diera a conocer un comunicado en el que anunció que "en consideración a la posición de liquidez en pesos que acumuló ", dio orden al Central para reducir las ventas de dólares diaria.

Así, de los u$s 100 millones que se colocan cada mediodía se decidió reducir la suma a u$s 75 millones en los próximos 3 días hábiles y a u$s 50 millones diarios a partir de ahí.

La decisión fue adoptada luego de que ayer, tras las dificultades para sortear una corrida cambiaria que comenzó a fines de abril, el Central consiguió cerrar julio como el primer mes del año con una baja en la cotización dólar.

Con la medida, el Gobierno busca comenzar a retirar el corsé que hay alrededor del dólar y comenzar a abrir un camino hacia la baja de tasas.

Para los analistas y economistas consultados por El Cronista, consideraron que la decisión de ir reduciendo el monto que subastado es positiva, ya que hay que comenzar a desarmar esta operatoria que se implementó en plena crisis cambiaria antes que se acabe el dinero de la ayuda del FMI.