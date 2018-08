Cuadernos K: se entregó el empresario Carlos Wagner

El empresario Carlos Wagner, titular de la firma Esuco y expresidente de la Cámara Argentina de la Construcción se entregó esta mañana. Habían pedido su detención en el marco de una causa por presuntas coimas en obras públicas y porque aparece su nombre en los cuadernos que llevaba como registro el exchofer de Roberto Baratta, Oscar Centeno.

Según señalaron fuentes judiciales, Wagner se presentó a las autoridades esta mañana a partir de la orden de detención dictada por el juez federal Claudio Bonadio.

Wagner presidió durante años la Cámara Argentina de la Construcción (CAC ) y tuvo vínculos estrechos con el exministro Julio De Vido. En mayo, el juez Sebastián Casanello lo procesó como partícipe en una causa de defraudación por la construcción de plantas potabilizadoras de Aysa, obras encargadas a Odebretch.

Wagner ya había sido señalado por el valijero Leonardo Fariña, quien sostuvo que entre el empresario, el entonces ministro Julio De Vido y el entonces gobernador Daniel Scioli se digitaba la obra pública en la provincia de Buenos Aires. También había sido salpicado por el Lava Jato, el caso de corrupción más grande de Brasil.

Beneficiado con la gestión K, Wagner se especializó en viviendas sociales y obras viales en la provincia de Buenos Aires y, sobre todo, en Santa Cruz. En la provincia sureña hizo obras emblemáticas, como el aeropuerto de Río Gallegos. Con los Kirchner en el poder, obtuvo junto con otras empresas la construcción del acueducto Santiago del Estero ($ 20 millones), la protección costera en la central hidroeléctrica Yacyretá-Apipé (más de $ 437 millones) y la Usina Río Turbio. También la Planta Depuradora ‘Del Bicentenario‘, en el municipio de Berazategui. En todos esos años, acumuló contratos por casi $ 7 mil millones.

La Justicia aún no pudo dar con Francisco Valenti, ex vicepresidente de Industrias Metalúrgicas Pescarmona (Impsa) y Juan Carlos Goycochea, de la compañía Isolux.



También están siendo buscados los ex funcionarios Oscar Thomas, quien fue director ejecutivo de la Entidad Binacional Yacyretá; Fabián García Ramón, ex director de Promoción de Energías Renovables y Eficiencia Energética, y Hernán Gómez, ex asesor del Ministerio de Planificación.