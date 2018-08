Indagan al exchofer de Baratta y podría declarar como arrepentido

En breve, Oscar Centeno, el hombre clave en la causa por las coimas vinculadas a la obra pública durante el kirchnerismo, estará frente al fiscal Carlos Stornelli en Comodoro Py. El funcionario le va a ofrecer declarar como arrepentido para morigerar su pena. El exchofer de Roberto Baratta, mano derecha de Julio de Vido tiene la posibilidad de mejorar su situación judicial si, a cambio, da información verídica y comprobable sobre el tema que durante años detalló en ocho cuadernos Gloria.

El exchofer de Roberto Baratta podría declarar como arrepentido y morigerar su pena

Centeno iba a declarar ayer pero echó a su abogado Norberto Frontini y ahora lo representará un defensor oficial. Estaría dispuesto a entregar datos relevantes para la investigación, que podrían complicar la situación de los exfuncionarios y empresarios detenidos.

El ofrecimiento a Centeno es para el mismo programa al que ya se acogieron por otras causas el abogado Alejandro Vandenbroele (señalado como testaferro del exvicepresidente Amado Boudou en el caso Ciccone) y Leonardo Fariña (en la causa conocida como "La ruta del dinero K").

Clave: cuadernos de la coimas K

La investigación se originó a partir del testimonio de la exmujer del chofer, que en noviembre del año pasado dijo ante la Justicia que vio que su entonces esposo repartía bolsos con plata.

La declaración de Centeno es clave. Los 8 cuadernos Gloria que la Justicia tiene con sus anotaciones de puño y letra describen un circuito de cobro y pago de coimas en el que están involucrados importantes empresarios y exfuncionarios kirchneristas, incluida la expresidenta Cristina Kirchner, que aparece en las anotaciones.

Según cálculos de la Fiscalía citados por el diario La Nación, por el auto que condujo el chofer detenido pasaron u$s 160 millones. Los investigadores advierten que la cifra podría ser cerca de un 50% mayor si se toman en cuenta anotaciones realizadas sin montos concretos.

Corrupción K

La historia de la corrupción durante el kirchnerismo ayer escribió otro capítulo, luego de que una extensa investigación originara la puesta en marcha de 34 allanamientos de parte de parte del juzgado de Claudio Bonadio.

Los procedimientos, que derivó en la detención de 11 personas, entre ellas, el exsecretario de gestión del extinto Ministerio de Planificación, Roberto Baratta y un grupo de empresarios que habrían sido beneficiaros con dinero proveniente de coimas de la obra pública.

Indagatoria

Además de Cristina Kirchner, que deberá comparecer ante Bonadio el lunes 13, una veintena de funcionarios y empresarios declarará ante el magistrado. Entre otros, sobresalen, el exsecretario de la presidencia Oscar Parrilli; el exministro Julio de Vido y el exjefe de Gabinete Juan Manuel Abal Medina, entre otros.

Las indagatorias comenzarán el lunes próximo. Ese día se presentarán en los tribunales de Comodoro Py Rodolfo Paulette, Alejandro Ivanissevich, Raimundo Peduto y Manuel Santos Uribelarrea. El 7, un día después, declararán el ex secretario de Minería, Jorge Mayoral, el actual auditor del justicialismo en la AGN, Javier Fernández, el ex chofer de Néstor Kirchner, Rudy Ulloa Igor, y Germán Nivello.

El 8 lo harán Carlos Rodríguez y el ex juez federal Norberto Oyarbide, además de Raúl Vertua. Ese día también verá a Bonadio el ex secretario general de la Presidencia, Oscar Parrilli, el ex secretario privado de De Vido, José María Olazagasti, y el ex jefe de Gabinete, Juan Manuel Abal Medina. De Vido, que está preso desde el año pasado, lo hará el viernes 10, mientras que la que cierre las indagatorias será Cristina Fernández, el 13.