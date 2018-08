En Jujuy, el gobierno cultivará cannabis medicinal en lugar de tabaco

La provincia de Jujuy será la primera en cultivar marihuana en tierras fiscales, con el fin de satisfacer la creciente demanda para usos medicinales. En principio, se plantarán tres hectáreas en la Finca El Pongo, perteneciente al estado provincial, situada a 30 kilómetros al sudeste de San Salvador. El aceite de cannabis será elaborado por el laboratorio chileno Knop, que acaba de firmar un acuerdo con el gobierno del radical Gerardo Morales.

"Aún no sabemos cuándo arrancará la producción y cuándo estará disponible para los pacientes, pero ya dimos el primer e importante paso que es firmar este acuerdo con un laboratorio trasandino", comentó el ministro de Salud de Jujuy, Gustavo Bouhid, a El Cronista.

"La idea es abastecer en un primer momento a los hospitales públicos de la provincia y de todo el país, cuyos pacientes estén dentro de un protocolo de investigación de los usos de la marihuana medicinal para enfermedades específicas, como la epilepsia refractaria, fribromialgia, dolor crónico y metástasis de próstata", aclaró.

En una primera etapa, la producción del aceite de cannabis se hará en Chile, pero "está abierta la posibilidad de que algún laboratorio se instale a fabricarlo en la provincia", destacó Bouhid. Varias farmacéuticas locales estarían en condiciones de elaborar este producto, pero el ministro jujeño señaló que eligieron a una firma trasandina "porque ya lo fabrica en su país y cuenta con la experiencia y las habilitaciones correspondientes".

Actualmente, el cannabis medicinal que se consigue en Argentina procede de Gran Bretaña. "El que se traiga de Chile costará u$s 75 la dosis, y si lo elaboramos localmente será aún más accesible", aventuró Bouhid. Sin embargo, en un principio no será comercializado, sino sólo se utilizará en hospitales públicos y para pacientes que no respondan a tratamientos convencionales, el plan a futuro es venderlo en farmacias, y exportarlo a la región.

En el proyecto trabaja el gobierno provincial, junto a especialistas de la Anmat y del Inti. "Todavía no definimos qué variedades de marihuana vamos a cultivar, ya que existen más de 30 diferentes, y cada una produce dosis diferentes de sus dos componentes principales. De acuerdo con la patología, se requieren porcentajes diferentes de estos componentes, y la combinación justa sólo puede ser lograda por un laboratorio medicinal. Otras opciones como el autocultivo no ofrecen seguridad ni eficacia", advirtió el doctor Bouhid.

Este plan responde a una iniciativa del gobierno jujeño de "diversificar su matriz productiva, incorporando en este caso un cultivo alternativo como el cannabis, con creciente demanda en el mundo para fines científicos y médicos, y reemplazar el tabaco, que viene en baja", destacó el titular de la cartera de salud provincial.

La legalización de la marihuana con fines medicinales en la Argentina, se aprobó por ley en marzo de 2017 y se reglamentó en septiembre del mismo año. Entre sus principales impulsores están los grupos de familiares y pacientes de diferentes afecciones, principalmente la Epilepsia. Así se creó el Programa Nacional para la Investigación del cannabis, sus derivados y tratamientos no convencionales, en el ámbito del Ministerio de Salud de la Nación.