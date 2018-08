Stolbizer pidió el desafuero de CFK

La causa judicial por el supuesto pago de coimas en el gobierno kirchnerista generó muchas repercusiones desde el oficialismo. Pero no tuvo tanta repercusión en la oposición.

La excepción fue la referente del GEN, Margarita Stolbizer, quien suele hacer campaña sobre la transparencia política. "Argentina está frente al deber y la oportunidad de iniciar un proceso serio y definitivo de combate a la corrupción", escribió. La ex candidata presidencial incluso apuntó de lleno contra la ex mandataria, Cristina Fernández, aunque en un modo elíptico. "No es suficiente mientras la Sra. Jefa de la banda siga sentada en el Senado amparada en sus fueros y protegida x sus colegas", planteó. Hasta pidió "aprobar desafuero y que rinda cuentas ante la justicia x una riqueza injustificada" (sic).

Ahora bien, para no quedar pegada a Cambiemos, Stolbizer también apuntó al oficialismo, de manera elíptica. "Que el árbol no tape el bosque de las promesas incumplidas, inflación, aumentos, pobreza y aportantes truchos", manifestó en alusión a una investigación por falsos aportantes durante la campaña 2017 de Cambiemos en la provincia de Buenos Aires..

Por su parte, la UCR sólo dedicó unas líneas al caso." Los argentinos necesitamos dejar atrás la etapa de corrupción que signó al gobierno pasado. Y necesitamos justicia para que no se repita nunca más", planteó el sitio partidario.