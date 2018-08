FGS: no prevén prontos nombramientos

El nombramiento de una nueva cúpula que administre el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de ANSeS, después de su renuncia desde este mes, es probable que se demore, según reconocieron fuentes del organismo.

"No creo se resuelva pronto. No hay ningún riesgo operativo", explicaron, ya que hoy maneja el fondo un equipo de transición de empleados jerárquicos del FGS, coordinados por el equipo de gestión de ANSeS.

Si bien en el organismo indican que "no hay apuro" para justificar la demora en los nuevos nombramientos, en el mercado se presume que cuesta encontrar un candidato que no se asuste con la carga de responsabilidad que implica administrar un fondo tan sensible políticamente y ser susceptible a demandas judiciales.

Sucede que en el acuerdo con el FMI, figura la amortización de los activos del FGS durante 20 años para pagar jubilaciones. Una venta que es cuestionada y sospechada de poco transparente por parte del arco político. En tanto, funcionarios de distintas gestiones enfrentan causas ante el fuero Correccional y Criminal Federal, algunos de ellos por la venta de las acciones de Petrobras a Pampa Energía.

En este contexto, renunciaron Juan Martín Monge Varela, como subdirector Ejecutivo de Operación; Pablo Pereyra Iraola, como gerente de Operaciones del FGS, y Andrés Rodríguez Lubary, como gerente de Inversiones del fondo.

"Lo más urgente son los créditos Argenta y se pueden operativizar con el equipo que hay hoy", relativizaron en ANSeS, respecto de los créditos al consumo que se financian con el FGS.

Además de la presión política y judicial, los funcionarios salientes lidiaron con la corrida cambiaria, que redujo al FGS un 25% en dólares en el primer semestre.

Según informó Jefatura de Gabinete ayer en el Congreso, el FGS perdió u$s 16.496 millones en los primeros seis meses del año, hasta alcanzar u$s 64.055 millones al 30 de junio pasado.

"Los recursos provenientes del acuerdo con el FMI se destinarán a cubrir las necesidades financieras del déficit del Tesoro y los servicios de la deuda pública. Esto no implica la liquidación definitiva del FGS, ya que el Fondo también tiene previstas en su marco normativo fuentes de ingresos, tales como los producidos de las inversiones que realiza y eventuales aportes de capital", informó.