Argentina es el país de la región que más transformó su banca digital

Para hacerle competencia a las fintech primero y para mejorar la experiencia de cliente después, desde 2016 los bancos argentinos son los que más han aumentado su oferta de servicios móviles en Latinoamérica.

Los datos surgen de un reporte anual realizado por Latinia, una firma que fabrica software para notificaciones financieras multicanal. En su trabajo ,titulado "Banca, Nuevas formas de vida inteligente", la compañía destaca el crecimiento de la digitalización del sistema de bancos local, por encima del de Colombia y México.

El estudio marcó a las aplicaciones de las entidades "representan hoy el espacio ideal donde desarrollar la innovación y mejorar la experiencia de cliente, como es el caso de la aplicación de la biométrica". Por el contrario, a nivel regional, la posibilidad de acceder al homebanking mediante el navegador de un smartphone, es decir que la página tenga una resolución mobile responsive, se mantiene como una asignatura pendiente. Pese a esto, su uso se incrementó en un 50% en los últimos cuatro años.

En diálogo con El Cronista, Oriol Ros, CMO de Latinia, señaló que la mayor apertura a la innovación digital de la banca argentina coincide con la llegada de Mauricio Macri a la Casa Rosada. "Nosotros trabajabámos en la región pero no teníamos puesto el ojo en Argentina, hasta hace aproximadamente 18 meses, tras el cambio de Gobierno. Sin dudas, la llegada al Banco Central de Argentina de un equipo, como el que lideró Federico Sturzenegger, con una visión más abierta de las posibilidades del negocio bancario en un contexto de transformación digital potenció esta expansión. Pero también creemos que el ecosistema bancario hubiera mutado, aunque quizás con un menor ritmo", afirmó.

Entre los logros de los últimos dos años del sistema financiero local está la creación dE la Mesa de Innovación Financiera, un espacio de discusión y trabajo promovido por el BCRA donde desarrolladores, fintech y entidades bancarias se unieron para crear soluciones para todo el sistema. Ros destacó que si bien las prioridades del Central pueden haber cambiado tras la corrida cambiaria, la transformación que se originó en este periodo difícilmente vuelva hacia atrás. "Es cierto que consideramos que en el caso de Argentina el regulador tuvo un papel fundamental y vemos con preocupación que el nuevo directorio de Banco Central quizás no busque profundizar este legado. Pero a la vez, sabemos que la digitalización de la banca no se puede detener, porque es un proceso que no surge ni de las necesidades del regulador ni de los dueños de los bancos: es el cliente el que reclama un nuevo modelo de negocio, centrado en él mismo", aseguró.

En este contexto, Ros vio con expectativa la aparición de nuevas entidades 100% digitales en el sistema local. Recientemente comenzó sus operaciones Wilobank, un banco digital del paraguas de empresas de Corporación América, del empresario armenio Eduardo Eurnekian. Se espera para la segunda mitad del año, la inauguración de Brubank, del ex Citi Juan Brochou y para 2019 el desembarco en el país de Openbak, la apuesta digital only del Santander. "Los bancos digital only tienen una estructura con costo cero, por lo que pueden apostar más por la innovación y sobre todo ofrecerle distintos tipos de productos personalizados a sus clientes" , afirmó.

Entre las innovaciones que la banca regional ha comenzado a presentar Latinia marcó como tendencia a los chatbots y el uso de biometría en sus aplicaciones. "Respecto a los chatbots, varias son las opciones en cuanto a su puesta en marcha, desde contratarlo como servicio, con capacidad de cierto ajuste a las necesidades del banco, al desarrollo de una App stand-alone, a subirse a las facilidades que ofrecen las principales plataformas ", señaló el reporte entre los desafíos que se vienen en materia de innovación para las entidades tradicionales.