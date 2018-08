Economistas creen que el recorte en las subastas es una buena señal

Para los economistas, el recorte de las subastas diarias de dólares que realiza el Banco Central (BCRA) por cuenta y orden del Tesoro es una buena señal para el mercado, pese la suba de 19 centavos que el minorista anotó ayer, luego de que se conociera la medida.

"Son señales de que se ha acabado la huida al dólar, que el mercado se tranquilizó y que puede funcionar así. El alza del dólar no me preocupa tanto: con la inflación y las tasas de interés que tiene Argentina, es posible que el tipo de cambio suba un poquito, la cuestión es que no lo haga tan violentamente", sostuvo Fausto Spotorno, director del Centro de Estudios Económicos de OJF.

Tras 28 ruedas en las que el Tesoro subastó u$s 100 millones diarios provenientes del acuerdo con el FMI en el mercado cambiario, ayer el Ministerio de Hacienda anunció un recorte en la oferta de cada día (ver tapa de Finanzas y Mercados). Primero, lo llevará a u$s 75 millones durante tres ruedas (contadas desde ayer) y luego seguirá con u$s 50 millones diarios. La medida rebaja así el flujo de dólares al mercado de contado.

"El mes pasado el tipo de cambio se apreció de punta a punta casi un 6%. Eso nos deja expuestos a un atraso cambiario que eventualmente puede terminar en una fuerte corrección justo cuando en frente tenemos un año electoral, que puede traer volatilidad. En ese sentido, la reducción de las subastas ayuda. Si bien es pronto para decir que haya atraso cambiario, tenemos que evitar el que sea tarde", manifestó el economista jefe de Elypsis.

Gabriel Caamaño, economista y socio de Consultora Ledesma, indicó: "El anuncio no desequilibró al dólar. Pensar que la reducción de la volatilidad del tipo de cambio depende de subastar u$s 100 millones diarios de acá al infinito es tan sustentable como pensar que depende de sostener las tasas en niveles altos para siempre. Si esto tiene final feliz, la menor volatilidad tiene que ser sostenible sin eso y con un sendero de progresiva reducción de tasa, junto con una normalización. De lo contrario, no es estabilización sino cambiar figuritas".

Las subastas diarias de u$s 100 millones habían empezado el 21 de junio, fecha en la que el Tesoro se comprometió a ofrecer esa cantidad durante 75 ruedas seguidas.

Con el anuncio de ayer, la oferta se redujo antes de tiempo pero no hubo información alguna acerca de si se alcanzarán los 75 días, aún ofreciendo menos divisas. "Incumplir el compromiso que asumieron pero que el Acuerdo con el FMI pudo haber aportado algo de volatilidad al mercado cambiario. Fue un exceso innecesario comprometerse a eso", destacó Caamaño.

Por su parte, Zelpo interpretó: "Era una medida temporal. Eventualmente se tenía que revertir. Había que elegir el momento oportuno y no me parece mal momento. Si se extendían en el tiempo iban a generar desconfianza acerca de cuándo se terminara la posibilidad de intervenir. Mejor terminarlo antes de lo que querías frente a que sea porque no podes lo seguir usando". De todos modos, el economista reconoció que el alza de ayer pudo estar relacionado con "las expectativas en torno a la eventual reducción de la oferta" e indicó que "habrá que seguirlas de cerca en los próximos días".

Con respecto al timing de la reducción de las subastas, Spotorno prefirió no pronunciarse sobre si fue muy pronto pero opinó que "parecería que el BCRA está tanteando un poco al mercado y viendo si lo puede sostener o no sin que haya volatilidad",