CEOs y ex funcionarios, detenidos y en la mira por la ruta de los cuadernos K

La Justicia dispuso la detención de una docena de empresarios y funcionarios sospechados de participar de una presunta red de corrupción bajo el amparo del ex ministro de Planificación, Julio de Vido, luego de recoger los cuadernos escritos por el ex chofer Walter Centeno, en los que describió el traslado de supuestos dineros de coimas de la obra pública durante las presidencias de Néstor y Cristina Kirchner. Entre los detenidos figuran:

* Javier Sánchez Caballero, ex CEO de Iecsa. Su detención podría incomodar al entorno presidencial, ya que la constructora hoy controlada por Marcelo Mindlin, perteneció hasta 2007 a Franco Macri, padre del primer mandatario, y desde ese año hasta 2017 a Ángelo Calcaterra, primo de Macri.

* Gerardo Luis Ferreyra, dueño de Electroingenieria, la compañía que creció exponencialmente durante el kirchnerismo y tiene a su cargo las represas Néstor Kirchner y Jorge Cepernic, en Santa Cruz. De buen vínculo con el ex secretario legal y técnico, Carlos Zannini. También se detuvo a Jorge Neira, directivo de la compañía.

* Carlos Mundin, presidente BTU, dedicada a obras de construcción para los segmentos energético y ferroviario.

* Claudio Glazman, director de Sociedad Latinoamericana Inversiones. Enfocado al mercado inmobiliario, fue apresado en un domicilio de Olivos.

* Armando Loson, presidente del grupo Albanesi, que ayer suspendió la colocación de deuda frente a la conmoción que provocó la detención de su cabeza.

Junto con el ex secretario de Coordinación y Gestión del ministerio de Planificación, Roberto Baratta, detenido por la mañana en medio de un operativo de la Policía Federal, fueron apresados Rafael Llorens, ex subsecretario legal del Ministerio de Planificación, y primo de Mariano Llorens, a quien el presidente Macri nominó para cubrir una vacante en la estratégica Sala I de la Cámara Federal porteña, tras cerciorarse que no tienen trato; Walter Fagyas, ex presidente de Enarsa; Nélson Lazarte, ex secretario de Baratta, y Hugo Larraburu, ex coordinador técnico de la Jefatura de Gabinete.

Las fuerzas de seguridad buscaban a Juan Carlos Wagner, de la firma Esuco y ex titular de la Cámara Argentina de la Construcción (CAC); Francisco Valenti, ex vicepresidente de Impsa, y Juan Carlos Goycochea, de la compañía Isolux; Oscar Thomas, ex director ejecutivo de Yacyretá; Fabián García Ramón, ex director de Promoción de Energías Renovables y Eficiencia Energética; Hernán Gómez, ex asesor del Planificación.