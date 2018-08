Menores compras hicieron bajar 75% el déficit con Brasil

El fuerte salto del dólar de los últimos meses, que lo llevó de $ 20 a $ 28 en apenas seis semanas, sumado al freno de la actividad económica le permitieron a la Argentina volver a achicar su déficit comercial con Brasil en julio. Por un alza de las exportaciones del 33,2% interanual y un desplome de las importaciones del 23,9% en el mismo lapso, el rojo con el vecino país fue de u$s 200 millones, 75% más bajo que el del séptimo mes de 2017.

Las menores compras al principal socio del Mercosur -llegaron a los u$s 1150 millones- fueron producto del menor nivel de actividad local y del salto del dólar. Según remarcó la consultora Ecolatina, el tipo de cambio real bilateral se depreció 8,1% en julio en términos interanuales, lo que "encareció los productos importados desde Brasil". "La caída de las importaciones se repetirá en los próximos meses, ya que no esperamos una recuperación de nuestra economía en lo que resta del año", señaló el documento.

A su vez, las exportaciones -treparon a u$s 950 millones- se vieron favorecidas el mes pasado por la devaluación del peso, que fue más que suficiente para compensar la desaceleración de la economía brasileña, envuelta desde hace meses en un marco de tensión política y conflictividad social. Incluso, los últimos datos del mercado estiman para el 2018 un crecimiento de apenas 1,5%, la mitad de lo proyectado a comienzos de año.

La consultora que creó el actual ministro de Producción, Dante Sica, destacó que las exportaciones a Brasil (apuntaladas principalmente por las ventas de automóviles, trigo en grano, vehículos de carga, maíz, aluminio y otros cereales) vienen siendo sistemáticamente superiores al resto de los principales destinos de los productos argentinos debido a que ese destino tiene menor sensibilidad al fenómeno de la sequía. El 66% de las ventas a Brasil son manufacturas industriales. Más aún, los principales bienes agroalimentarios, como trigo y cebada, fueron de los cultivos menos afectados por la sequía.

Las buenas ventas de vehículos en julio se debió a envíos de modelos nuevos, como el Chronos de FIAT, que representa el 20% de las exportaciones de autos y el aumento de los patentamientos en el vecino país a un ritmo superior al que venían reflejando. Además, después de dos meses con las cadenas de suministro complicadas producto de la huelga de transportistas en Brasil, "los buenos registros de julio pueden atribuirse en parte a la satisfacción de demanda postergada por la imposibilidad del traslado de mercancías", analizó Abeceb.

Así el rojo acumuló entre enero y julio u$s 3.899 millones, 13,7% menos que el de los primeros siete meses del año pasado. Las exportaciones treparon en el período 14,9%, mientras que las importaciones apenas crecieron 1,8%. "Tras la estabilización de junio, cuando el rojo acumulado había retrocedido 0,4% en perspectiva interanual, termina así un ciclo de más de tres años de ensanchamiento del déficit bilateral", precisó Abeceb en su análisis.

La firma agregó que "el déficit acumulado en los últimos 12 meses está bastante por debajo de los u$s 8000 millones de 2017, y seguramente seguirá cayendo por la debilidad de la demanda interna de cara a los próximos meses y las altas bases de comparación". En el segundo semestre del año pasado el rojo mensual bilateral fue elevado, al promediar más de u$s 700 millones contra un promedio u$s 360 millones en los últimos dos meses.