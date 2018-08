Mario Ledesma a cargo de Los Pumas

Mario Ledesma, quien se venía desempeñando al frente de Los Jaguares, fue presentado ayer como nuevo entrenador de Los Pumas, con el objetivo de hacer un buen mundial en Japón 2019. Ledesma reemplaza de esta forma en el cargo a Daniel Hourcade, quien renunció tras una mala racha de la Selección argentina de rugby.

‘Ser capitán del barco me llena de orgullo, no es una presión que me intimide’, aseguró en una conferencia de prensa dada en la sede de la Unión de Rugby Argentina (UAR), en la localidad bonaerense de Martínez. Ledesma, de 45 años, estuvo hasta ahora al frente de Los Jaguares, franquicia con la cual logró una histórica clasificación a los playoffs del Super Rugby en la última temporada.

El ex hooker fue Puma en los mundiales de Gales 1999, Australia 2003, Francia 2007 y Nueva Zelanda 2011, además de jugar y dirigir equipos en Francia, y ser colaborador técnico en la Selección australiana de rugby conocida como Los Wallabies.

De hecho, tenía contrato en Australia hasta el Mundial de Japón 2019(20 septiembre al 2 de noviembre) , pero rompió su vínculo ante la posibilidad de dirigir a Jaguares.