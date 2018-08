Por qué el Gobierno subastará menos dólares en el mayorista

"¡Qué locura!", dijo un alto funcionario del Gobierno al ver la placa roja alertando sobre una supuesta vuelta del cepo porque el Banco Central bajará la cantidad de dólares que licita en el mercado.

Lo que se reduce no es la venta de dólares al público sino el monto que todos los días ofrece en el mercado mayorista el Banco Central por cuenta y orden del Tesoro: hasta ayer eran u$s 100 millones; desde hoy y hasta el viernes, u$s 75 millones, y desde el lunes serán u$s 50.

Y, en realidad, es una buena noticia, porque son dólares del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para pagar el déficit fiscal.

Lo que pasa, según detalla detalla una alta fuente del equipo económico, es que "la recaudación viene mejor de lo esperado y el Tesoro ya tiene muchos pesos. Es eso, básicamente".

Al mismo tiempo, la estrategia que persigue el Banco Central es que no se haya un nuevo atraso cambiario y que el billete verde siga a la inflación.

Y en las licitaciones del mediodía ya venía mermando la demanda de divisas, al tiempo que en julio el dólar cayó 5%, mientras la inflación fue de casi 3%.

"Bueno, pero la ‘deva’ fue 60% y la inflación 17% en lo que va del año, ¿no?", suaviza de todos modos un funcionario macrista.