Hacienda reduce en dos tramos el monto de la subasta diaria de dólares Son las que realiza cada mediodía el Banco Central a cuenta y orden de ese ministerio. Por 3 días se colocarán u$s 75 millones y luego pasarán a u$s 50 millones. Hasta el momento se colocaba u$s 100 milles diarios, aunque durante la corrida cambiaria se aumentó ese monto.