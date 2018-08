La calma financiera todavía no habilita a pensar en otro sendero para las tasas

Es poco probable que la tasa de interés entre a corto plazo en un sendero bajista. El Gobierno y el Banco Central ya computan como un dato el fin de la volatilidad cambiaria, un objetivo muy deseado porque quita un factor de incertidumbre a los precios. Pero de ahí a imaginar que se desande el apretón monetario, todavía es mucho pedir.

La tasa de interés hoy está mas ajustada al objetivo estabilidad financiera que a dinamizar el consumo. La conducción económica considera más dañino para el nivel de actividad una segunda ola de turbulencia cambiaria que un repunte de los préstamos. Por eso el foco está en asegurar la demanda de pesos, asumiendo el riesgo de que se genere una vez más ingreso de divisas para engrosar el carry trade, algo que ya sucedió en julio.

El crédito fue importante para darle aire a la compra de bienes durables durante 2017, ya que permitió compensar la falta de recuperación del poder adquisitivo. Casas y autos tuvieron su boom de ventas gracias a la oferta de financiamiento. Ese efecto se frenó a partir de abril y repercutió negativamente en la actividad de ambos sectores.

Los bancos hoy tienen que pagar tasas altas para retener depósitos (sin pesos, su materia prima, no tienen qué intermediar). No tienen urgencia por recomponer su nivel, porque lo que ha sucedido no es una caída sino una mutación: bajó la demanda de préstamos UVA para inmuebles y se recuperó la de créditos personales. Las empresas sustituyeron líneas a dos o tres años por adelantos y descuento de cheques. Los responsables de riesgo de las entidades prefieren que baje el negocio a que aumente la mora. Los clientes están igual: por eso se disparó el uso del débito en reemplazo del plástico, cuyo uso está más atado que nunca a la oferta de cuotas que ofrece el sector minorista.

El tercer trimestre está jugado. Pero tal vez septiembre permita, si el Presupuesto 2019 transmite las señales adecuadas, mover alguna de las palancas financieras del consumo. Todavía no es prioridad.