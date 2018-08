Macri reconoció inflación de 30% y admitió fallas del gradualismo

Por fuera del discurso optimista que suele instalar el Gobierno, el presidente Mauricio Macri ayer reconoció que la inflación este año llegaría a 30%, tres puntos más alta que la que proyectó Hacienda, y hasta llegó a pedir a la población que "salga a caminar" y comparar precios. En una entrevista con Cadena 3 de Córdoba, el jefe de Estado admitió que la base de la estrategia gradualista "no anda"y, tras acordar con el FMI, ahora plantea "bajar más rápido el déficit fiscal".

"Terminaremos con una inflación alrededor del 30% producto de este tormentón, el aumento del petróleo y la corrida cambiaria", se sinceró Macri en medio de una entrevista. Hasta el momento, la Casa Rosada seguía aferrándose al escenario base de 27 puntos, tal como propuso al FMI cuando solicitó el crédito por u$s 50.000 millones. De hecho, en el informe que hoy presentará a Diputados (ver página 9), el jefe de Gabinete, Marcos Peña, responde que "si bien no hay meta para diciembre, el Ministerio de Hacienda espera que la inflación interanual a esa fecha se ubique en torno a 27%". Macri blanqueó su perspectiva.

El jefe de Estado llegó a pedir a "la gente" que camine "más" y "compare precios", ya que hay diferentes niveles por la última devaluación. Macri incluso habló de los "vivos que quieren abusar" con los precios. Ninguno de estos puntos aparece en el comunicado que más tarde envió Presidencia.

Macri abrió la puerta a que la inflación llegue a un dígito dentro de tres años. Un mes atrás, el Presidente había especulado que bajaría a ese nivel en 2020. Pero ahora se adecuó a los números que acordó con el FMI, a tal punto que el Fondo advierte que, en el mejor escenario, Argentina tendrá una inflación de nueve puntos en 2021, y en el peor escenario llegará a un dígito en 2022. El funcionario de Jefatura de Gabinete, Hernán Iglesias Illa, confirmó que el acuerdo con el Fondo plantea converger "a una velocidad más lenta con la inflación y más rápida con el déficit". Este es un punto difícil de admitir para Macri ya que fue una de sus promesas de campaña de 2015 y seguramente sea un tema clave en las presidenciales del próximo año.

El jefe de Estado también esbozó que su estrategia en contener la suba de precios con gradualismo no funcionó. "Yo quise bajar la inflación rápido, bajando lentamente el gasto público, y dar tiempo a un debate, una toma de conciencia entre intendentes, gobernadores, organizaciones que entiendan para qué había que poner el hombro", explicó el mandatario para concluir que esa estrategia "no anda". Tras las elecciones de 2017, el mandatario había dicho que bajaba el déficit "gradualmente", de a un punto, porque "queremos cuidar a quienes puedan sufrir la transición". Tras el acuerdo con el FMI, ahora Macri plantea "bajar rápido el déficit fiscal, municipal y provincial" y asume que la inflación se debe a que el Estado no bajó el gasto.

El Presidente arrancó la semana con una ola de actividades, en busca de controlar la agenda. Por segundo día consecutivo, Macri buscó instalar un mensaje optimista al resaltar el valor de Vaca Muerta. "El año que viene vamos a exportar petróleo", reiteró ayer. Además, prometió que gracias al yacimiento se crearán "medio millón" de empleos en los próximos cuatro años.