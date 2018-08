Final abierto: tras el paso de Weinberg, el Senado debatirá su pliego el 22

La candidata de Mauricio Macri a la Procuración, Inés Weinberg, se pronunció ayer ante el Senado por mantener la política de derechos humanos, aseguró que si es electa mantendrá las procuradurías especiales y sostuvo que fue "descontextualizada" su declaración de 2008 cuando dijo que "en la Argentina hubo justicia para un solo lado". Satisfecho pero no deslumbrado con la exposición de la postulante, el peronismo aceptó debatir la posibilidad de darle acuerdo a su pliego dentro de tres semanas, el miércoles 22.

"Fue una entrevista en inglés. Fue totalmente descontextualizada. Estábamos hablando de los grupos paramilitares y en 2008 la Triple A no había sido juzgada aún", respondió la candidata ante una pregunta de la senadora kirchnerista Anabel Fernández Sagasti sobre su declaración ante el colectivo Voices of Rwanda. "Yo no estaba pensando en la Argentina en 2008. Me quieren hacer decir algo que no dije. Yo creo que hay que seguir con la política de derechos humanos", completó ante la insistencia de la senadora y apuntó que en aquel año aún no había tenido lugar la sentencia de María Servini contra la Triple A, insinuando que con sus dichos había apuntado a aquella organización paraestatal y no a otras vinculadas a la lucha armada.

Consultada por el peronista chubutense Mario Pais sobre su relación con Macri, Weinberg aseguró que es un vínculo "netamente laboral", que conoció al Presidente "en actos protocolares en 2009" y que a la primera dama, Juliana Awada, sólo la saludó "en algún evento".

Evitó pronunciarse respecto de la legalización del aborto. "Creo que debo ser cuidadosa. De darme ustedes el acuerdo, deberé aplicar la ley. No sería prudente dar mi opinión", dijo. Ningún senador insistió en conocer su postura. En cambio, su parecer sobre el proyecto de ley de Extinción de Dominio fue preguntado y repreguntado por Sagasti, Pais y María de los Ángeles Sacnun (del PJ-Frente para la Victoria).

Por MARÍA GABRIELA ENSINCK Mirá también Inventan bolsas plásticas que se disuelven y no contaminan el mar Ante el creciente problema de la contaminación, la industria busca reemplazar los plásticos derivados del petróleo por bio-plásticos de origen vegetal que se disuelvan en el agua o el suelo sin dañar el ambiente. En el país ya se producen a partir de residuos de la industria láctea o el biodiesel. No obstante, especialistas destacan que lo mejor es reducir, reutilizar y reciclar el plástico a partir de una correcta separación de los residuos

Los senadores debaten por estos días, entre otros puntos, qué institución debe ser la cabeza de la acción en ese proyecto de ley, si la Procuración General o la Procuración del Tesoro. "Les corresponde a ustedes debatirlo", dijo Weinberg, aunque luego concedió que, a su juicio, debería ser la Procuración la que tenga el poder.

Además, definió como "excelente" el Código Procesal Penal que el Congreso aprobó en 2014 y que da más poder a los fiscales. Su aplicación, prevista para el primer día de 2016, fue suspendida por Macri dos días antes de que entrase en vigencia por el enfrentamiento que el Presidente mantenía con la entonces procuradora Alejandra Gils Carbó. Si es ratificada por el Senado, Weinberg dijo que quiere aplicarlo sin demoras, aunque advirtió que puede haber problemas para implementar el Legajo de Investigación virtual que prevé el Código pues en muchos lugares no hay electricidad ni conectividad. "Creo que habría que empezar por hacer un convenio con Arsat", evaluó.

El jefe del bloque Justicialista también le preguntó qué instrucciones les daría a los fiscales. "Instrucciones generales sobre formas de investigar delitos concretos y criterios objetivos sobre la aplicación del principio de oportunidad. Esto no debe quedar a criterio de cada fiscal", respondió.

Además, se pronunció a favor de que los jueces paguen Impuesto a las Ganancias. "La exención es insostenible", sostuvo.