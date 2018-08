Contra lo previsto, Apple vendió más celulares de alta gama y amplió ganancias

Apple informó ayer resultados trimestrales que superaron las estimaciones de Wall Street, gracias a las ventas del iPhone X y al buen desempeño de servicios como App Store, Apple Music e iCloud.

Apple también pronosticó ingresos por encima de las expectativas para el otoño boreal -cuando suele lanzar nuevos iPhone-, lo que tranquilizó a un sector tecnológico que la semana pasada sufrió fuertes ventas en Facebook Inc, Twitter Inc y Netflix Inc por preocupación sobre su crecimiento futuro.

Apple ha lanzado aparatos cada vez más caros y diversificándose en servicios. La firma también utilizó la montaña de efectivo acumulado para apuntalar el precio de sus acciones, recomprando u$s 20.000 millones en títulos en el trimestre como parte de un programa de recompra de u$s

100.000 millones.

"La lección que aprendió la gerencia de Apple del iPhone X es que cuando vendes un teléfono inteligente por más de u$s 1000 puedes vender menos unidades y aún así obtener los beneficios financieros", dijo el analista Thomas Forte de D.A. Davidson.

Las acciones de Apple subían un 3,4 % a u$s 196,80 en operaciones después de la sesión regular. Con una capitalización de mercado de más de u$s 900.000 millones, Apple se acerca a convertirse en la primera compañía del mundo valuada en un billón de dólares.