Banco Mundial: u$s 450 millones más para AUH

El Gobierno está negociando con el Banco Mundial una extensión de u$s 450 millones del crédito para expandir la cobertura de la Asignación Universal por Hijo (AUH), según informó la ANSeS. Hoy el organismo tiene vigente un crédito de u$s 600 millones para llevar adelante, desde 2016, un programa a 2020, que permitió identificar a los padres de 1,2 millón de niños que no estaban registrados o vivían en zonas remotas.

Según datos del Banco Mundial, a diciembre de 2020, se planea tener identificados a 12,992 millones de niños y a diciembre de 2017 se habían encontrado 12,798 millones. Resta encontrar a los padres de unos 194 mil chicos para que puedan cobrar la asignación.

El nuevo crédito debe ser aprobado por el Banco Mundial en septiembre y por el Congreso argentino en la misma fecha, en el debate de la ley de presupuesto, porque crea nuevo endeudamiento público.