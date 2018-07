Anunciarán más aumentos de tarifas: sube la luz en el segundo semestre

El ministro de Energía, Javier Iguacel, anunciará el miércoles en conferencia de prensa que las facturas de luz vendrán con aumentos de entre el 25 y el 30%, confirmaron a El Cronista fuentes del sector. Las subas, que según las mismas fuentes corresponden exclusivamente a un “ajuste por inflación”, debieran comenzar a regir en agosto, si se tiene en cuenta que el anterior cuadro tarifario, de seis meses, arrancó el 1 de febrero. Esto pese a que en el sector se barajaban también los meses de septiembre u octubre como posible inicio, según distintas fuentes.

Mientras en el Ministerio de Energía no estuvieron disponibles para confirmar la novedad, en las empresas distribuidoras dijeron a El Cronista que tenían el dato general del aumento, pero aún no manejaban los detalles. “La información habla de subas de entre 20, 25 y hasta 30%, dijo un vocero, que igual quiso aclarar que la suba es “solo ajuste por inflación”. La fuente se preocupó por señalar que la etapa de las subas relacionadas con la “Revisión Tarifaria Integral” (RTI) está terminada y aunque el nuevo aumento “sigue enmarcado en la RTI, es la parte correspondiente a inflación y no a aumento por quita de subsidios”, señalaron en otra de las empresas.

En otra distribuidora advirtieron, todavía con información parcial, que “se trata del aumento estacional. Porque sale más caro generar en invierno ya que el gas queda reducido al uso residencial y las generadoras tienen que usar combustibles. La parte del aumento correspondiente a las distribuidoras es mínima”.

El propio Iguacel habló de esto días atrás. En declaraciones televisivas, dijo que las tarifas de electricidad y gas en Capital Federal y Gran Buenos Aires aumentarán hasta 30% en lo que resta del año.

Según el funcionario, el servicio de gas tendrá un nuevo ajuste que "no va a ser más del 25%", mientras el aumento en la electricidad será de "menos del 30%". A su criterio, el "único ajuste" que tendrán las tarifas "será por inflación".

En declaraciones televisivas, consultado sobre el impacto de la devaluación, Iguacel admitió que "aún quedan ajustes por hacer" en ambos servicios, y puntualizó: "Ahora están llegando las facturas de gas, que son duras. Tanto en el gas como en la electricidad, las facturas tienen tres componentes: el costo de la energía, el transporte y la distribución. Transporte y distribución son contratos que se renegociaron en pesos, y se ajustan en pesos, por inflación", puntualizó, por lo que rechazó que el Gobierno haya dolarizado el costo de la energía.

El último aumento en las facturas de luz data del 1 de febrero pasado y fue en promedio del 24% en el área metropolitana, concesionada a las distribuidoras Edenor y Edesur, donde la suba fue de 18% para el 90% de los usuarios, y de 28% para el 10% restante.

De acuerdo con el cálculo que en ese momento hizo el por entonces ministro de Energía, Juan José Aranguren, quienes consumían entre 0 y 150 kilovatios pasaron a abonar $ 45 más en febrero, mientras que para el 30% de los usuarios la factura iba a estar por debajo de los $ 261; y para un 50%, el valor máximo debió estar en los $ 540.