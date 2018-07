Líderes empresarios globales coinciden en pedir marco regulatorio a la economía digital

La task force de Economía Digital del Business 20 (B20), el brazo empresarial del G20, ya está enciendo la pira que en breve dejará ver una fumata blanca. Tras el último encuentro del grupo de trabajo, que tuvo lugar ayer en la sede del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, quedó definido el trazo grueso del paper, que se plasmará en el documento final con la propuesta que la task force elevará al plenario del B20 el 4 y 5 de octubre próximo.

"Ya está prácticamente cerrado", señaló Jacobo Cohen Imach, Deputy Chair del grupo de trabajo y vicepresidente Senior de Mercado Libre. En rigor, Cohen Imach secunda en la task force del B20 a Marcos Galperín, el CEO de Mercado Libre. Tras la cumbre de Economía Digital, Cohen Imach mantuvo un encuentro con la prensa, acompañado por Pablo Di Si, co-chair de la task force y titular de Volkswagen para Sudamérica, América Central y Caribe.

Desde el liderazgo del grupo de trabajo destacan que ya se logró un amplio consenso en la definición de los puntos a incluir en la propuesta. "Representantes del Gobierno nacional y de las principales firmas tecnológicas del mundo coincidieron en que la economía digital y los nuevos modelos productivos requieren del trabajo conjunto para contribuir al desarrollo económico, la inclusión y la igualdad de género", destaca el comunicado oficial.

Entre los principales puntos de acuerdo se destacan el énfasis en la capacitación para las nuevas demandas del mercado de trabajo y las habilidades que hoy exige la llamada Industria 4.0, que junto al comercio digital y las regulaciones sobre el flujo transfronterizo de datos, son los dos ejes centrales que alinearán las propuestas de la task force.

Cohen Imach explicó también que otros puntos sobre los que hubo acuerdo son conectividad, el enfoque en las micro, pequeñas y medianas empresas, Fintech (tecnología en la industria financiera) y cyber seguridad, todos parámetros relevantes para los líderes empresariales de los países que integran el Grupo de los 20.

Respecto de las regulaciones del comercio electrónico, Cohen Imach explicó que "no es que vamos a pedir más o menos regulación, lo que estamos diciendo es, por ejemplo, en el tema de impuestos al comercio electrónico, es que los organismos multilaterales como la OMC o la OCDE deberían sentarse y llegar a un acuerdo sobre qué es lo que vamos a hacer en términos de impuestos, temas aduaneros o de defensa del consumidor".

"El tema de los impuestos es transversal a todo, no sólo al comercio electrónico", precisó Di Si y ejemplificó: "Para exportar un auto se van de u$s 3000 a u$s 4000 de impuestos, que los terminamos exportando". Así, la cuestión central es la competitividad de la industria. "En Argentina necesitamos ser más competitivos para atraer inversión y poder exportar cualquier producto o servicio al exterior. Empecemos mirando qué tenemos que hacer nosotros antes que mirar al B20 o al G20", afirmó.

Sobre el trabajo en Fintech, Cohen Imach recordó que hay una amplia participación de bancos y de empresas como Mercado Libre y dijo que "se avanzó en reconocer la importancia de las Fintech como servicio sin importar quién lo presta, especialmente la importancia que tiene al momento de generar inclusión financiera, tanto para pymes como para consumidores". Al respecto proponen que los países incentiven el ecosistema Fintech, con todos sus beneficios. No es un dato menor. "Lamentablemente, en nuestra región el 50% de la gente no está bancarizada", precisó Cohen Imach.