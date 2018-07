EE.UU: ayuda de u$s 39.000 millones por aranceles

La Cámara de Comercio de EE.UU. calcula que los paquetes de ayuda a los principales sectores afectados por los aranceles del presidente Donald Trump y las consecuentes medidas extranjeras de represalia pueden costarle u$s 39.000 millones a las arcas públicas.

La Cámara hizo el cálculo en base al plan de u$s 12.000 millones que anunció Trump para compensar a los agricultores perjudicados por los gravámenes que otros países impusieron a productos estadounidenses.

Esta proyectó que el presidente también debería ayudar con u$s 811 millones a los pescadores, u$s 632 millones a los astilleros y con u$s 4600 millones a los productores de acero y aluminio.