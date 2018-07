Por primera vez, Macri admitió la "recesión"

En Córdoba, durante una charla en la Fundación Mediterránea, el presidente Mauricio Macri reconoció que la Argentina atraviesa una "recesión", aunque aclaró que "no es de las dimensiones de las anteriores" que tuvo el país, y destacó que en la medida que se ratifique el rumbo de su gestión "más se va a acelerar" la recuperación.

"Empezamos a decir las cosas por su nombre, a poner los problemas de verdad sobre la mesa y a dejarnos de soluciones mágicas. De que mágicamente yo puedo gastar de más y no endeudarme y no tener inflación. Eso no existe" enfatizó el Presidente que, sin embargo, luego reconoció que Argentina tiene una "recesión, pero que no es de las dimensiones de las anteriores", y destacó: "En la medida en la que rápidamente emitamos un mensaje de que estamos en este rumbo y no lo vamos a cambiar, más se va a acelerar" el proceso de recuperación de la economía.

Macri dio esas definiciones al disertar en el acto por el 41º aniversario de la Fundación Mediterránea, realizado en un hotel de Córdoba, donde mantuvo una entrevista abierta con el periodista Miguel Clariá. Fue la primera vez que el mandatario pronunció la palabra "recesión" en un acto público. Aunque la matizó resaltando las diferencias con la crisis de 2001, por ejemplo.

Además, el Presidente señaló que "hay una mayoría de la sociedad" que entiende esta realidad, mientras "hay una dirigencia que de a ratos acompaña y de a ratos recae en actitudes demagógicas".

Por otro lado, el jefe de Estado prometió que la Argentina va a actuar desde la Presidencia del G20 con un rol "facilitador vital y ecuánime para establecer y sostener el comercio justo, equitativo y abierto".

"Los 20 países a los cuales les fue mejor son el 100% de los que más comerciaron, los que más se integraron. Nosotros vamos a defender esa bandera porque ya utilizamos las otras y nos fue mal", afirmó el Presidente.

El Presidente también se refirió a la situación política de Brasil, principal aliado argentino en la región. "Después de las elecciones va a retomar el ritmo del crecimiento", vaticinó, ya que "es un país como nosotros, de enormes potencialidades". No obstante, reconoció que "hay mucha incertidumbre sobre quién va a gobernar en Brasil a partir de octubre, pero esperemos que sea para bien".

Más temprano, en su primera actividad al llegar a Córdoba, el Presidente encabezó en la capital provincial una nueva reunión de la Mesa de Maquinaria Agrícola, encuentro que se realizó en el predio de la empresa de fabricación de equipos oleohidráulicos Sohipren.. El jefe de Estado estuvo acompañado por el gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti; los ministros de Producción, Dante Sica, y de Agroindustria, Luis Etchevehere; y el titular de la UOM, Antonio Caló.