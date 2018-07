Neuquén niega existencia de bases militares extranjeras

El gobierno de Neuquén negó que la denominada “Base China” que se encuentra instalada en su territorio sea militar e insistió en su argumento de que se trata de una “Estación de Comunicaciones” con fines científicos y tecnológicos “para explorar el espacio exterior y mantener contactos con los satélites” y misiones del país oriental en destinos extraterrestres, como pueden ser las operaciones al lado oculto de la Luna y la comparó con otra estación similar como la que existe en Malargüe (Mendoza), perteneciente a la Unión Europea

El secretario de Modernización y Gestión del Estado provincial, Rodolfo Laffite calificó de operación mediática a lo publicado por el New York Times, y se preguntó cuáles “son los fines e intereses ocultos de estas publicaciones”, negando que Neuquén haya negociado con el Gobierno chino o instituciones de ese país un acuerdo de esta naturaleza y que todo se hizo con la CONAE y la plena supervisión de ese organismo.

Tanto la información en el periódico estadounidense como la desmentida de la Provincia argentina se dieron en el medio de una fuerte polémica también desatada aquí por las presuntas intenciones del Gobierno norteamericano de instalar una similar en las cercanías de Vaca Muerta, el mayor reservorio de gas y petróleo no convencionales de la Argentina.

La, ahora, denominada “Estación de Comunicaciones China", fue instalada en 2010 –tiene la altura de un edificio de 14 pisos- en la Pampa de Quintuco, en el centro provincial, cercano a la localidad de las Lajas y su ubicación fue decidida por la curvatura del planeta que le permitirá un mejor contacto con sus objetivos comunicacionales. En ese momento era gobernador Jorge Sapag, mentor en el cargo del actual mandatario, Omar Gutiérrez, pero quien mantenía un alineamiento similar al actual con Cristina Fernández de Kirchner. Fue la exPresidente quien firmó estos acuerdos con los chinos, según la oposición denunció en su momento, apremiada por las necesidades financieras del país.

La nota firmada por Laffite como responsable de las Comunicaciones por Internet tiene el título de “Mentiras Mediáticas versus Hechos comprobables” y sostiene lo siguiente:

1) No es una Base. Es una Estación de Comunicaciones con el espacio lejano. Es una estación terrena de seguimiento de las misiones espaciales Chinas a la Luna, que permite una completa cobertura circunferencial y visibilidad de la nave exploratoria para su control y monitoreo. Su primer participación en el control de una misión fue en mayo de 2018 https://www.nasaspaceflight.com/…/queqiao-relay-satellite-…/.

2) No hubo negociaciones secretas. Desde el momento que CONAE y CLTC, tomaron contacto con el gobierno de la provincia del Neuquén en mayo de 2010, la información siempre fue pública, y se suscribieron todos los acuerdos que correspondían.

3) La cesión de las tierras no fue a los chinos. La tierra se cedió dentro del código de tierras fiscales de la provincia del Neuquén a la CONAE (Comisión Nacional de Actividades Espaciales), quien hizo la mensura y el trámite ante Catastro de la provincia del Neuquén. CONAE, Agencia del Estado Argentino, puso el predio a disposición del plan exploratorio Chino de la Luna, coparticipando del uso de la Estación e información recolectada por las misiones espaciales Chinas.

4) Las Obras fueron controladas. CLTC presentó el proyecto de construcción de la Estación y obtuvo todos los permisos correspondientes. La Subsecretaria de Tierras de la provincia del Neuquén aprobó el inicio de obra, realizó inspecciones y aprobó el final de obra. La Subsecretaria de Trabajo controló todos los aspectos laborales de los obreros y personal afectado a las obras. Es de dominio público que la UOCRA estuvo permanentemente atenta a las condiciones laborales de los trabajadores de ESUCO, subcontratista de CHEC, empresa que ejecuto las obras.

5) No es cierto que no se pudo o puede visitar la Estación. Durante la ejecución de las obras numerosos políticos, funcionarios y periodistas pudieron acceder a la misma, hay información publicada sobre ello... La Estación tiene una sala para Visitantes, donde se muestra como es la exploración del espacio ultraterrestre, la que será dotada también de información de la provincia del Neuquén... En las pasadas vacaciones de invierno alumnos de escuelas de Las Lajas iban a visitar la Estación, lo que no se pudo concretar por los temporales climáticos y los problemas de energía eléctrica acaecidos en toda la zona centro de la provincia. En el Facebook de la Municipalidad de Las Lajas se puede ver información sobre estas visitas y su reprogramación.