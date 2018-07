Caparrós: “Si Tinelli es candidato volvería a la Argentina para irme”

El periodista y escritor Martín Caparrós aseguró que si en el próximas elecciones el conductor televisivo Marcelo Tinelli se convierte en candidato a presidente volvería a la Argentina para irse. “Me parece espectacularmente patético”, opinó.

“Que alguien así, que en los últimos 30 años se dedicó a armar un show en el que mujeres casi desnudas revolean las piernas y a contar algunos chistes más o menos graciosos, pueda ser pensado para gobernar es la muestra de que no estamos yendo ninguna parte”, indicó Caparrós sobre Tinelli anoche durante el programa La Cornisa.

Al hacer una análisis sobre la administración del gobierno de Mauricio Macri , el escritor opinó “en el caso de este gobierno, no tenía expectativas desde el principio. Estaba desencantado con la idea de que el próximo presidente de la Argentina iba a ser (Daniel) Scioli o (Mauricio) Macri. Ahora, pasado el tiempo, me sorprende que el gobierno no fue útil para aquellos que uno pensaba que iba a ser útil, como los empresarios. Hay mucho descontento de todos los sectores, eso es curioso”, agregó.

Al ser consultado sobre si es de los que cree que ‘a la Argentina solo la podía gobernar el peronismo’, sostuvo: “No para nada. Nada de lo que ha hecho el peronismo en los últimos 70 años ha demostrado que sea mejor para la Argentina que la gobierne el peronismo, más bien todo lo contrario”.

En esa línea, el escritor cuestionó al peronismo y consideró que no ‘se crean alternativas‘ para los próximos comicios. “Necesitamos cortar con el ciclo de fracasos de más de 50 años”, advirtió Caparrós.